Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Лиллестрем
Викинг - Лиллестрем: обзор матча 09 октября 2022
Викинг
09.10.2022, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
0 : 3
Завершен
Лиллестрем
19'
М. Кнудсен
49'
Л. Ольсен
59'
Л. Ольсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Лиллестрем
85'
Замена
А. Симсир
️️️️
М. Кнудсен
Желтая карточка
К. Кабран
81'
80'
Замена
А. Адамс
️️️️
Л. Ольсен
80'
Замена
К. Реслер
️️️️
Э. Гарнас
80'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
И. Ибрахимай
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
З. Трипич
75'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
С. Свендсен
63'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
63'
Замена
К. Кабран
️️️️
Р. Даниэль Викстоль
63'
59'
ГОЛ! 0:3!
Л. Ольсен
49'
ГОЛ! 0:2!
Л. Ольсен
Пас отдал
Г. Осен
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
40'
24'
Желтая карточка
Л. Ольсен
21'
Желтая карточка
И. Огбу
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Кнудсен
Пас отдал
Э. Гарнас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
44
Джибриль Диоп
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
15
Натан Скитта
АП
3
Вильяр Веватне
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
18
Ифаньи Мэттью
ОП
6
Каан Кайринен
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
10
Лехне Ольсен
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
4
Эспен Гарнас
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
2
Херман Хауген
ЦФ
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
25
Колин Реслер
ЦЗ
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Гуннарссон
23
Викстоль
4
Брекало
18
Бьорсхол
16
Лекберг
44
Диоп
7
Сольбаккен
10
Трипич
15
Скитта
7
Свендсен
3
Веватне
2-1-4-4
5
Огбу
20
Драгснес
18
Мэттью
29
Ибрахимай
4
Кнудсен
23
Осен
6
Кайринен
4
Гарнас
2
Рангер
10
Ольсен
21
Кристиансен
23
Викстоль
11
Кабран
11
Кабран
23
Викстоль
7
Свендсен
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
7
Свендсен
10
Трипич
9
9
10
Трипич
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
4
Гарнас
25
Реслер
25
Реслер
4
Гарнас
4
Кнудсен
58
Симсир
58
Симсир
4
Кнудсен
10
Ольсен
45
Адамс
45
Адамс
10
Ольсен
29
Ибрахимай
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
29
Ибрахимай
Остались в запасе
Викинг
Лиллестрем
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
27
Харальд Танген
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
27
Харальд Танген
АП
34
Kristoffer Paulsen
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
27
Ibrahim Cisse
ЦЗ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
10
PÃ¥l AndrÃ© Helland
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Викинг - Лиллестрем
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Информация о матче
Стадион:
Викинг
Новости команд
Все
Викинг
Лиллестрем
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+