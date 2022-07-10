Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Викинг
Лиллестрем - Викинг: обзор матча 10 июля 2022
Лиллестрем
10.07.2022, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
0 : 1
Завершен
Викинг
90+1'
И. Огбу (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Викинг
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Огбу
87'
Желтая карточка
Р. Даниэль Викстоль
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
А. Адамс
86'
83'
Желтая карточка
П. Гуннарссон
82'
Замена
F. TorsteinbÃ¸
️️️️
Д. Карлсбакк
81'
Замена
Р. Даниэль Викстоль
️️️️
Н. Сандберг
Замена
Т. Свендсен
️️️️
М. Кнудсен
78'
65'
Замена
М. Траоре
️️️️
К. Кабран
63'
Замена
К. Лекберг
️️️️
Х. Танген
Желтая карточка
А. Адамс
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
24
Том Петтерссон
ЛЗ
5
Иго Огбу
ЦЗ
4
Магнус Кнудсен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
4
Эспен Гарнас
ЦФ
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
20
Ветле Драгснес
ЦФ
6
Каан Кайринен
ЦФ
18
Ифаньи Мэттью
ЦФ
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
27
Харальд Танген
АП
11
Кевин Кабран
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
3
Вильяр Веватне
ЦФ
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Кристоффер Лекберг
ОП
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
23
Рольф Даниэль Викстоль
ЦФ
9
Fredrik TorsteinbÃ¸
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
2-2-5
24
Петтерссон
5
Огбу
4
Кнудсен
29
Ибрахимай
20
Драгснес
21
Кристиансен
18
Мэттью
6
Кайринен
45
Адамс
3-1-3-3
1
Гуннарссон
28
Себулонсен
4
Брекало
18
Бьорсхол
7
Сольбаккен
23
Сандберг
11
Кабран
27
Танген
11
Карлсбакк
11
де Ланлай
3
Веватне
45
Адамс
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
45
Адамс
4
Кнудсен
23
Свендсен
23
Свендсен
4
Кнудсен
27
Танген
16
Лекберг
16
Лекберг
27
Танген
23
Сандберг
23
Викстоль
23
Викстоль
23
Сандберг
11
Карлсбакк
9
9
11
Карлсбакк
11
Кабран
24
Траоре
24
Траоре
11
Кабран
Остались в запасе
Лиллестрем
Викинг
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
23
Фредерик Хольст
ЦЗ
25
Колин Реслер
ЦЗ
7
Eric Taylor
ЦП
23
Henrik Skogvold
ЦФ
2
Ларс Рангер
ЦФ
22
Филип Слердаль
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
28
Самюэль Фридьоунссон
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Къелл Йоневрет
Статистика матча Лиллестрем - Викинг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лиллестрем
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Лиллестрем
3 : 2
25.10.2026
Бранн
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
Арасен
Новости команд
Все
Лиллестрем
Викинг
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Лига Европы: шансы «Лиона» и «Лиллестрема» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:44
«Лиллестрeм» – «Виктория Пльзень»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Лиллестрема» и «Виктории Пльзень» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
Захарян забил в Лиге Европы
22 октября
4
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
«Викинг» – «Сабах»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+