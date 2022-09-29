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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Брагантино
Интернасьонал - Брагантино: обзор матча 29 сентября 2022
Интернасьонал
29.09.2022, четверг, 03:45
Бразилия. Серия А, 28 тур
0 : 0
Завершен
Брагантино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Брагантино
80'
Замена
Рамирес
️️️️
Хелиньо
Замена
Давид
️️️️
П. Энрике
80'
Замена
B. Romero
️️️️
Алемао
79'
Замена
Тайсон
️️️️
А. Патрик
67'
66'
Замена
️️️️
К. Эдуардо
61'
Замена
Ж. Силва
️️️️
Л. Эвангелиста
61'
Замена
Соррисо
️️️️
Йоран
45'
+4
Желтая карточка
Артур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
6
Габриэль
ОП
88
Эденилсон
ЦП
10
Алан Патрик
АП
9
Алемао
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Брагантино
36
Луан Кандидо
ЛЗ
13
Адерлан
ЦЗ
3
Лео Ортис
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
19
Йоран
ЦП
30
Лукас Эвангелиста
ЦП
37
Артур
ПВ
11
Хелиньо
ПВ
31
Raul
ЦФ
1
Клейтон
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Интернасьонал
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
7
Давид
ЛВ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
31
Braian Romero
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Брагантино
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
7
Рамирес
ЦП
99
Мигел
АП
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
25
Жадсом Силва
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
7
Соррисо
ЦФ
3-1-1-2-2
13
Кейллер
6
Рене
25
Меркадо
44
Витао
6
Габриэль
88
Эденилсон
14
де Пена
10
Патрик
7
Энрике
9
Алемао
4-2-2-3
13
Адерлан
3
Ортис
4
Натан
36
Кандидо
19
Йоран
30
Эвангелиста
11
Хелиньо
37
Артур
96
Эдуардо
1
Клейтон
31
7
Энрике
7
Давид
7
Давид
7
Энрике
9
Алемао
31
31
9
Алемао
10
Патрик
11
Тайсон
11
Тайсон
10
Патрик
11
Хелиньо
7
Рамирес
7
Рамирес
11
Хелиньо
30
Эвангелиста
25
Силва
25
Силва
30
Эвангелиста
19
Йоран
7
Соррисо
7
Соррисо
19
Йоран
Остались в запасе
Интернасьонал
Брагантино
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Остались в запасе
36
Тауан Лара
ЦЗ
27
Кайке Роша
ЦЗ
6
Матеус Диас
ЦП
26
Эстевао
АП
16
Лукас Рамос
ЦФ
18
Маурисио
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
4
Родриго Моледо
ЦФ
12
Emerson Júnior
ЦФ
Остались в запасе
13
Рамон
ЛЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
99
Мигел
АП
25
Бруно Пракседес
АП
30
Лукао
ЦФ
3
Леонардо Реалпе
ЦФ
33
Welliton
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Маурисио Барбьери
Статистика матча Интернасьонал - Брагантино
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Брагантино
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Брагантино
1 : 0
23.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 35 тур
Витория
2 : 1
20.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Брагантино
3 : 0
29.10.2026
Шапекоэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Палмейрас
2 : 0
25.10.2026
Брагантино
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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