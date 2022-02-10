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Расписание матчей
Италия. Кубок
Аталанта - Фиорентина
Аталанта - Фиорентина: обзор матча 10 февраля 2022
Аталанта
10.02.2022, четверг, 20:00
Италия. Кубок, 1/4 финала
2 : 3
Завершен
Фиорентина
30'
Д. Дзаппакоста
56'
Ж. Бога
9'
К. Пентек (П)
71'
К. Пентек
90+4'
Н. Миленкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Фиорентина
90'
+4
ГОЛ! 2:3!
Н. Миленкович
81'
Замена
Н. Миленкович
️️️️
Ю. Мале
79'
Вторая желтая
Л. Мартинес
75'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Р. Сапонара
Замена
М. Пессина
️️️️
М. Пашалич
74'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Р. Малиновский
74'
71'
ГОЛ! 2:2!
К. Пентек
71'
Пенальти не реализован!
К. Пентек
60'
Замена
Р. Соттиль
️️️️
Н. Гонсалес
59'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Г. Кастровилли
ГОЛ! 2:1!
Ж. Бога
56'
45'
+1
Желтая карточка
Л. Мартинес
38'
Желтая карточка
Игор
Замена
Т. Коопмейнерс
️️️️
Х. Луис Паломино
37'
Желтая карточка
М. Пашалич
32'
ГОЛ! 1:1!
Д. Дзаппакоста
Пас отдал
Р. Фройлер
30'
9'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Пентек
Желтая карточка
М. де Рон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ЛП
15
Мартен де Рон
ОП
19
Ремо Фройлер
ЦП
17
Руслан Малиновский
АП
8
Марио Пашалич
АП
33
Ханс Хатебур
ПП
13
Жереми Бога
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
28
Лукас Мартинес
ЦЗ
44
Игор
ЦЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
31
Николас Гонсалес
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
8
Гаэтано Кастровилли
ЦП
17
Риккардо Сапонара
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
55
Симоне Панада
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Фиорентина
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
23
Риккардо Соттиль
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Муссо
6
Джимсити
28
Демирал
19
Паломино
15
де Рон
77
Дзаппакоста
19
Фройлер
33
Хатебур
8
Пашалич
17
Малиновский
13
Бога
4-1-2-2-1
1
Террачиано
20
Одриосола
28
Мартинес
44
Игор
3
Бираги
34
Торрейра
14
Мале
8
Кастровилли
17
Сапонара
31
Гонсалес
9
Пентек
19
Паломино
8
Коопмейнерс
8
Коопмейнерс
19
Паломино
8
Пашалич
32
Пессина
32
Пессина
8
Пашалич
17
Малиновский
10
Муриэль
10
Муриэль
17
Малиновский
14
Мале
31
Миленкович
31
Миленкович
14
Мале
8
Кастровилли
7
Бонавентура
7
Бонавентура
8
Кастровилли
31
Гонсалес
23
Соттиль
23
Соттиль
31
Гонсалес
17
Сапонара
93
Иконе
93
Иконе
17
Сапонара
Остались в запасе
Аталанта
Фиорентина
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
55
Симоне Панада
ЦП
7
Валентин Михаила
ЛВ
29
Томмазо Де Нипоти
ЦФ
Остались в запасе
21
Антонио Розати
ВР
3
Алекса Терзич
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Лоренцо Венути
ПЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
19
Артур Кабрал
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Аталанта - Фиорентина
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Фиорентина
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Фаббри
(Фаэнца)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
Okko
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