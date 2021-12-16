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Расписание матчей
Испания. Кубок
Депортиво - Осасуна
Депортиво - Осасуна: обзор матча 16 декабря 2021
Депортиво
16.12.2021, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Осасуна
23'
C. Doncel
45+3'
Кике
64'
А. Будимир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Депортиво - Осасуна
Желтая карточка
B. Granero
88'
Замена
А. Килес
️️️️
C. Doncel
83'
83'
Замена
Р. Ибаньес
️️️️
А. Будимир
75'
Замена
И. Видаль
️️️️
Х. Рамальо
Замена
A. Lapeña
️️️️
P. Trigueros
70'
Замена
W. De Camargo
️️️️
М. Сориано
69'
68'
Замена
Э. Барха
️️️️
Х. Онтиверос
68'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
И. Перес
67'
Замена
Д. Брашанац
️️️️
Р. Торрес
64'
ГОЛ! 1:2!
А. Будимир
Замена
В. Гарсия
️️️️
Д. Вильярес
58'
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Кике
Пас отдал
Р. Торрес
29'
Желтая карточка
Д. Гарсия
ГОЛ! 1:0!
C. Doncel
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво
13
Ian Mackay Abad
ВР
2
Trilli
ЦЗ
6
Диего Вильярес
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
8
Rafa de Vicente
ЦП
5
Josep Calavera
ЦП
0
D. Aguirre
ЦФ
4
P. Trigueros
ЦФ
2
B. Granero
ЦФ
11
Noel Lopez
ЦФ
0
C. Doncel
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Осасуна
1
Серхио Эррера
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
24
Хави Мартинес
АП
19
Кике
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Депортиво
13
Alberto Sánchez
ВР
21
Alberto Benito
ЦЗ
4
Álex Bergantiños
ЦП
11
William De Camargo
ЦП
10
Peke
ЦП
17
Виктор Гарсия
ЦФ
23
H. Hernandez
ЦФ
7
Miku Fedor
ЦФ
9
Альберто Килес
ЦФ
0
Menudo
ЦФ
5
Adrián Lapeña
ЦФ
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
16
Хауме Грау
ЦП
7
Хон Монкайола
ЦП
11
Энрике Барха
ПВ
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
1-4-5
13
2
6
Вильярес
8
5
21
Сориано
4
0
11
2
0
3-1-1-3-2
1
Эррера
5
Гарсия
22
Рамальо
3
Анхель
6
Ойер
21
Перес
10
Торрес
24
Мартинес
10
Онтиверос
17
Будимир
19
Кике
21
Сориано
11
11
21
Сориано
6
Вильярес
17
Гарсия
17
Гарсия
6
Вильярес
0
9
Килес
9
Килес
0
4
5
5
4
22
Рамальо
22
Видаль
22
Видаль
22
Рамальо
10
Торрес
5
Брашанац
5
Брашанац
10
Торрес
17
Будимир
20
Ибаньес
20
Ибаньес
17
Будимир
21
Перес
7
Монкайола
7
Монкайола
21
Перес
10
Онтиверос
11
Барха
11
Барха
10
Онтиверос
Остались в запасе
Депортиво
Осасуна
13
Alberto Sánchez
ВР
21
Alberto Benito
ЦЗ
4
Álex Bergantiños
ЦП
10
Peke
ЦП
23
H. Hernandez
ЦФ
7
Miku Fedor
ЦФ
0
Menudo
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Хауме Грау
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Alberto Sánchez
ВР
21
Alberto Benito
ЦЗ
4
Álex Bergantiños
ЦП
10
Peke
ЦП
23
H. Hernandez
ЦФ
7
Miku Fedor
ЦФ
0
Menudo
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
3
Хуан Крус
ЛЗ
16
Хауме Грау
ЦП
6
Луис Авила
ЦФ
17
Барберо
ЦФ
Главный тренер
Антонио Идальго
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Депортиво - Осасуна
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Депортиво
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
- : -
29.11.2026
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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