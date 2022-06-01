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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Украина
Шотландия - Украина: обзор матча 01 июня 2022
Шотландия
01.06.2022, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1/2 финала
1 : 3
Завершен
Украина
79'
К. МакГрегор
33'
А. Ярмоленко
49'
Р. Яремчук
90+5'
А. Довбик
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Шотландия - Украина
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
А. Довбик
90'
+3
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Т. Степаненко
84'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
ГОЛ! 1:2!
К. МакГрегор
79'
78'
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Ярмоленко
78'
Замена
А. Довбик
️️️️
Р. Яремчук
72'
Замена
Н. Шапаренко
️️️️
Р. Малиновский
72'
Замена
М. Мудрик
️️️️
В. Цыганков
Замена
С. Армстронг
️️️️
Б. Гилмор
68'
Замена
Д. Хендри
️️️️
Л. Купер
68'
Желтая карточка
Д. МакГинн
59'
49'
ГОЛ! 0:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Караваев
Замена
Р. Кристи
️️️️
Л. Дайкс
46'
Желтая карточка
Л. Дайкс
45'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Ярмоленко
Пас отдал
Р. Малиновский
11'
Желтая карточка
Р. Малиновский
5'
Желтая карточка
Р. Яремчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
21
Крейг Гордон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Грант Хэнли
ЦЗ
16
Лиам Купер
ЦЗ
2
Аарон Хики
ПЗ
4
Скотт Мактоминей
ЦП
8
Билли Гилмор
ЦП
8
Каллум МакГрегор
ЦП
7
Джон МакГинн
АП
9
Линдон Дайкс
ЦФ
10
Че Адамс
ЦФ
Украина
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Александр Петраков
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
13
Джек Хендри
ЦЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
11
Райан Кристи
АП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
5
Сергей Сидорчук
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
17
Александр Пихаленок
ЦП
20
Александр Зубков
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
4-3-1-2
21
Гордон
3
Робертсон
5
Хэнли
16
Купер
2
Хики
4
Мактоминей
8
Гилмор
8
МакГрегор
7
МакГинн
10
Адамс
9
Дайкс
3-3-3-1
1
Бущан
16
Миколенко
13
Забарный
22
Матвиенко
21
Караваев
6
Степаненко
17
Зинченко
15
Цыганков
8
Малиновский
7
Ярмоленко
9
Яремчук
16
Купер
13
Хендри
13
Хендри
16
Купер
8
Гилмор
17
Армстронг
17
Армстронг
8
Гилмор
9
Дайкс
11
Кристи
11
Кристи
9
Дайкс
6
Степаненко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
6
Степаненко
8
Малиновский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
8
Малиновский
15
Цыганков
7
Мудрик
7
Мудрик
15
Цыганков
7
Ярмоленко
20
Зубков
20
Зубков
7
Ярмоленко
9
Яремчук
11
Довбик
11
Довбик
9
Яремчук
Остались в запасе
Шотландия
Украина
1
Дэвид Маршалл
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
12
Лиам Келли
ВР
15
Грег Тэйлор
ЛЗ
15
Джон Суттар
ЦЗ
16
Скотт Маккена
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
19
Льюис Фергюсон
ЦП
0
Джейкоб Браун
ЦФ
14
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
12
Андрей Пятов
ВР
23
Дмитрий Ризнык
ВР
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
0
Тарас Качараба
ЦЗ
6
Александр Сирота
ЦЗ
17
Александр Пихаленок
ЦП
Главный тренер
Александр Петраков
Статистика матча Шотландия - Украина
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
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