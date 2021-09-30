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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Штурм - ПСВ
Штурм - ПСВ: обзор матча 30 сентября 2021
Штурм
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа B, 2 тур
1 : 4
Завершен
ПСВ
55'
Й. Горенц-Станкович
32'
И. Сангаре
51'
Э. Захави
74'
Ф. Макс
78'
Й. Вертессен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Штурм - ПСВ
90'
Замена
М. Жуниор
️️️️
К. Гакпо
89'
Вторая желтая
И. Сангаре
Замена
К. Ланг
️️️️
С. Хирлендер
82'
Замена
А. Прасс
️️️️
О. Китеишвили
82'
81'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
М. Гетце
81'
Замена
А. Обиспо
️️️️
М. ван Гинкел
78'
ГОЛ! 1:4!
Й. Вертессен
Пас отдал
Ф. Мвене
Замена
А. Ньянгбо
️️️️
К. Йебоа
77'
74'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Макс
Пас отдал
М. Гетце
Замена
М. Саркария
️️️️
Я. Яншер
67'
65'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
64'
Желтая карточка
К. Гакпо
64'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Р. Доан
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
57'
57'
Желтая карточка
И. Сангаре
ГОЛ! 1:2!
Й. Горенц-Станкович
Пас отдал
Я. Яншер
55'
51'
ГОЛ! 0:2!
Э. Захави
Пас отдал
М. Гетце
49'
Желтая карточка
О. Боскальи
Желтая карточка
Ю. Газибегович
46'
Замена
А. Кюн
️️️️
И. Любич
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
И. Сангаре
Пас отдал
М. ван Гинкел
Желтая карточка
О. Китеишвили
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
77
Иван Любич
ОП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Штурм
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
21
Самуэль Стуклер
ЛП
30
Андреас Кюн
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
27
Кристоф Ланг
АП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
ПСВ
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
26
Максим Делань
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
3-3-3-1
28
Зибенхандль
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
22
Аффенгрубер
44
Данте
77
Любич
70
Газибегович
8
Китеишвили
25
Хирлендер
89
Яншер
9
Йебоа
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
21
Боскальи
5
Рамальо
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
20
Доан
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
8
Китеишвили
22
Прасс
22
Прасс
8
Китеишвили
77
Любич
30
Кюн
30
Кюн
77
Любич
25
Хирлендер
27
Ланг
27
Ланг
25
Хирлендер
89
Яншер
11
Саркария
11
Саркария
89
Яншер
9
Йебоа
7
Ньянгбо
7
Ньянгбо
9
Йебоа
18
Гакпо
17
Жуниор
17
Жуниор
18
Гакпо
8
ван Гинкел
4
Обиспо
4
Обиспо
8
ван Гинкел
27
Гетце
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
27
Гетце
20
Доан
35
Вертессен
35
Вертессен
20
Доан
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
Остались в запасе
Штурм
ПСВ
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
Главный тренер
Кристиан Илцер
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
26
Максим Делань
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
35
Никлас Гейрхофер
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Винсент Труммер
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
21
Самуэль Стуклер
ЛП
Остались в запасе
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
4
Джордан Тезе
ЦЗ
30
Райан Томас
ЦП
26
Максим Делань
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Штурм - ПСВ
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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