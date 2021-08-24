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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Стивенидж - Уиком Уондерерс
Стивенидж - Уиком Уондерерс: обзор матча 24 августа 2021
Стивенидж
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 5
Завершен
Уиком Уондерерс
50'
E. List
77'
Д. Рид
23'
А. Акинфенва
90+4'
Т. Де Барр
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Стивенидж - Уиком Уондерерс
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Т. Де Барр
Пас отдал
Д. Хорган
Замена
T. Vancooten
️️️️
Д. Рид
80'
ГОЛ! 2:1!
Д. Рид
Пас отдал
L. Norris
77'
71'
Замена
Т. Де Барр
️️️️
А. Акинфенва
Замена
L. Norris
️️️️
А. Рид
67'
Замена
J. Daly
️️️️
E. List
66'
ГОЛ! 1:1!
E. List
Пас отдал
L. Prosser
50'
Желтая карточка
Д. Ривс
46'
46'
Замена
Э. Стюарт
️️️️
Р. Тафазолли
27'
Желтая карточка
Д. Якобсон
23'
ГОЛ! 0:1!
А. Акинфенва
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стивенидж
94
Джозеф Ананг
ВР
23
Джейк Ривс
ЦП
2
Лютер Джеймс-Уилдин
ЦФ
9
Джейми Рид
ЦФ
10
E. List
ЦФ
16
Артур Рид
ЦФ
8
Джейк Тэйлор
ЦФ
23
Jack Smith
ЦФ
3
Ben Coker
ЦФ
6
Luke Prosser
ЦФ
24
Ross Marshall
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Уиком Уондерерс
17
Райан Тафазолли
ЦЗ
21
Джордан Обита
ЦП
3
Джо Якобсон
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
34
Andre Burley
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
20
Адебайо Акинфенва
ЦФ
9
Анис Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Стивенидж
13
Sacha Bastien
ВР
25
Mackye Townsend-West
ЦП
26
Alfie Williams
ЦП
28
Sam Tinubu
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
15
Terence Vancooten
ЦФ
Уиком Уондерерс
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
26
Энтони Стюарт
ЦФ
20
Скотт Кашкет
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
1-5
94
Ананг
23
Ривс
23
24
6
3
8
Тэйлор
1-1-5
17
Тафазолли
21
Обита
11
Кайкай
9
Мехмети
20
Акинфенва
9
Самуэль
34
16
Рид
18
18
16
Рид
10
11
11
10
9
Рид
15
15
9
Рид
17
Тафазолли
26
Стюарт
26
Стюарт
17
Тафазолли
20
Акинфенва
11
Де Барр
11
Де Барр
20
Акинфенва
Остались в запасе
Стивенидж
Уиком Уондерерс
13
Sacha Bastien
ВР
25
Mackye Townsend-West
ЦП
26
Alfie Williams
ЦП
28
Sam Tinubu
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
13
Sacha Bastien
ВР
25
Mackye Townsend-West
ЦП
26
Alfie Williams
ЦП
28
Sam Tinubu
ЦФ
Остались в запасе
12
Гэрэт МакКлири
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
20
Скотт Кашкет
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
Главный тренер
Грэхэм Вестли
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Стивенидж - Уиком Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
0 : 0
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 15 тур
Стивенидж
0 : 0
14.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Ламекс Стэдиум
Новости команд
Все
Стивенидж
Уиком Уондерерс
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
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2025.09.25 00:48
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2025.03.18 21:35
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2024.05.06 16:01
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Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
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2021.09.21 23:37
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