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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бирмингем Сити - Фулхэм
Бирмингем Сити - Фулхэм: обзор матча 24 августа 2021
Бирмингем Сити
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Фулхэм
26'
Д. Стэнсфилд
90+2'
Э. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бирмингем Сити - Фулхэм
90'
+3
Замена
Д. Онома
️️️️
Б. Рид
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Э. Робинсон
86'
Замена
Э. Робинсон
️️️️
Д. Стэнсфилд
72'
Замена
И. Кавалейру
️️️️
Н. Кебану
Замена
K. Simmonds
️️️️
Ч. Анеке
62'
Замена
C. Lakin
️️️️
И. Суньич
61'
56'
Желтая карточка
М. Гектор
50'
Желтая карточка
Д. Брайан
26'
ГОЛ! 0:1!
Д. Стэнсфилд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
12
Marcel Oakley
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
17
Джонатан Леко
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Джордан Грэм
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
14
Бобби Рид
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
8
Тайриз Франсуа
ЦФ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
41
Remi Walker
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
8
Charlie Lakin
ЦФ
11
Keyendrah Simmonds
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-3-2-2
13
Этеридж
32
Фрэнд
5
Фамилья-Кастильо
43
28
Сэндерсон
26
Суньич
12
8
МакГри
17
Леко
10
Грэм
15
Анеке
4-3-2
1
Родак
3
Одои
6
Гектор
26
Моусон
23
Брайан
93
Кноккарт
14
Рид
92
Кебану
28
Стэнсфилд
8
Франсуа
26
Суньич
8
8
26
Суньич
15
Анеке
11
11
15
Анеке
28
Стэнсфилд
33
Робинсон
33
Робинсон
28
Стэнсфилд
14
Рид
17
Онома
17
Онома
14
Рид
92
Кебану
8
Иван Кавалейру
8
Иван Кавалейру
92
Кебану
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Фулхэм
27
Коннал Трумен
ВР
41
Remi Walker
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
41
Remi Walker
ЦП
20
Элфи Чанг
ЦП
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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