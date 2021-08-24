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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Норвич Сити - Борнмут
Норвич Сити - Борнмут: обзор матча 24 августа 2021
Норвич Сити
24.08.2021, вторник, 21:00
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
6 : 0
Завершен
Борнмут
12'
Х. Цолис
26'
К. МакЛин
34'
Л. Рупп
49'
Д. Сарджент
66'
Х. Цолис
75'
Д. Сарджент
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Норвич Сити - Борнмут
Желтая карточка
К. Циммерманн
80'
Замена
А. Айда
️️️️
Л. Рупп
77'
Замена
Д. Яннулис
️️️️
Б. Уильямс
76'
ГОЛ! 6:0!
Д. Сарджент
Пас отдал
Х. Цолис
75'
Замена
Б. Гилмор
️️️️
К. МакЛин
71'
ГОЛ! 5:0!
Х. Цолис
Пас отдал
Д. Сарджент
66'
64'
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Брукс
55'
Желтая карточка
B. Camp
50'
Желтая карточка
Г. Килкенни
ГОЛ! 4:0!
Д. Сарджент
49'
ГОЛ! 3:0!
Л. Рупп
Пас отдал
Х. Цолис
34'
ГОЛ! 2:0!
К. МакЛин
Пас отдал
К. Доуэлл
26'
ГОЛ! 1:0!
Х. Цолис
Пас отдал
К. МакЛин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
19
Бали Мамба
ПЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
10
Лукас Рупп
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
26
Киран Доуэлл
АП
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Борнмут
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
44
Brennan Camp
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
23
Kyle Taylor
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
10
Эмилиано Маркондес
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
33
Адам Айда
ЦФ
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
15
Ryan Glover
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Ганн
33
Уильямс
12
Омобамиделе
4
Циммерманн
18
Серенсен
19
Мамба
10
Рупп
23
МакЛин
17
Цолис
26
Доуэлл
9
Сарджент
3-4-1-1
1
Нюланд
44
27
Кук
3
Дэвис
4
Пирсон
18
Килкенни
10
Маркондес
23
7
Брукс
4
33
Уильямс
13
Яннулис
13
Яннулис
33
Уильямс
23
МакЛин
6
Гилмор
6
Гилмор
23
МакЛин
10
Рупп
33
Айда
33
Айда
10
Рупп
7
Брукс
2
Мефам
2
Мефам
7
Брукс
Остались в запасе
Норвич Сити
Борнмут
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
Главный тренер
Даниэль Фарке
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Ryan Glover
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
7
Милот Рашица
ПВ
Остались в запасе
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
15
Ryan Glover
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Норвич Сити - Борнмут
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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