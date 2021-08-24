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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Миллуолл - Кембридж Юнайтед
Миллуолл - Кембридж Юнайтед: обзор матча 24 августа 2021
Миллуолл
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
3 : 1
Завершен
Кембридж Юнайтед
39'
М. Уоллес
42'
М. Уоллес
54'
M. Smith
33'
G. Williams
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миллуолл - Кембридж Юнайтед
75'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Х. Книббс
75'
Замена
P. Digby
️️️️
L. Jones
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
B. Thompson
72'
Замена
Й. Бедварссон
️️️️
M. Smith
72'
70'
Замена
J. Lankester
️️️️
Ш. Трейси
ГОЛ! 3:1!
M. Smith
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Уоллес
Пас отдал
Т. Брэдшоу
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Уоллес
Пас отдал
M. Smith
39'
33'
ГОЛ! 0:1!
G. Williams
Пас отдал
B. Worman
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
8
Ben Thompson
ЦФ
17
Matt Smith
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Кембридж Юнайтед
5
Lloyd Jones
ЦЗ
23
Конор Мастерсон
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
33
Димитар Митов
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
10
Шайлоу Трейси
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
2
George Williams
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Йон Бедварссон
ЦФ
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
16
James Brophy
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
6
Paul Digby
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
3-2-2-3
25
Лонг
5
Купер
12
Эванс
3
Уоллес
15
5
Баллард
16
Митчелл
11
Мэхони
9
Брэдшоу
17
8
2-1-5
5
23
Мастерсон
6
Уэйр
27
2
15
Айредейл
10
Трейси
19
Мэй
8
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
8
17
10
Бедварссон
10
Бедварссон
17
10
Трейси
7
7
10
Трейси
5
6
6
5
8
Книббс
9
Айронсайд
9
Айронсайд
8
Книббс
Остались в запасе
Миллуолл
Кембридж Юнайтед
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
16
James Brophy
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Остались в запасе
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
16
James Brophy
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Статистика матча Миллуолл - Кембридж Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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