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Жальгирис - Буде-Глимт

19.08.2021, Четверг, 20:00 мск Лига конференций, 4 раунд , первый матч Жальгирис - Буде-Глимт
Лига Европы (2020/2021)
Квалификация, 2 раунд
17 сентября, четверг 19:00 Буде-Глимт 3:1 Жальгирис
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