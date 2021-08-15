Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Кремонезе
Торино - Кремонезе: обзор матча 15 августа 2021
Торино
15.08.2021, воскресенье, 22:00
Италия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Кремонезе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Торино - Кремонезе
ГОЛ!
О. Эйна
3:0
Пенальти не реализован!
М. Кастаньетти
ГОЛ!
С. Верди
2:0
Пенальти не реализован!
Д. Чиофани
ГОЛ!
Р. Мандрагора
1:0
Пенальти не реализован!
Р. Мандрагора
116'
Замена
А. Иццо
️️️️
Р. Родригес
106'
101'
Желтая карточка
М. Карнесекки
91'
Замена
A. Fiordaliso
️️️️
Л. Серникола
83'
Замена
Д. Чиофани
️️️️
П. Бартоломей
83'
Замена
F. Deli
️️️️
Э. Валери
Замена
Я. Сегре
️️️️
К. Линетти
83'
Замена
М. Войвода
️️️️
У. Синго
83'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
С. Лукич
82'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Пьяца
74'
71'
Замена
F. Nardi
️️️️
Л. Стриццоло
66'
Замена
A. Crescenzi
️️️️
Л. Вальзаниа
63'
Вторая желтая
Д. Баез
Желтая карточка
С. Лукич
62'
29'
Желтая карточка
П. Бартоломей
Желтая карточка
Р. Родригес
20'
10'
Желтая карточка
Д. Баез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Кремонезе
29
Марко Карнесекки
ВР
16
Паоло Бартоломей
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
5
Калеб Околи
ЦФ
14
Эмануэле Валери
ЦФ
14
Лука Вальзаниа
ЦФ
4
Микеле Кастаньетти
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
32
Лука Стриццоло
ЦФ
17
Леонардо Серникола
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
8
Якопо Сегре
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Никола Раути
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Кремонезе
2
Alessandro Fiordaliso
ЦФ
23
Alessandro Crescenzi
ЦФ
8
Francesco Deli
ЦФ
24
F. Nardi
ЦФ
92
Кристиан Буонаюто
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
3-3-2-2
32
Милинкович-Савич
90
Синго
26
Джиджи
4
Буонджорно
15
Родригес
8
Мандрагора
34
Эйна
23
Лукич
17
Линетти
7
Пьяца
11
Белотти
1-1-5
29
Карнесекки
16
Бартоломей
98
Дзанимачча
14
Вальзаниа
17
Серникола
32
Стриццоло
28
Баез
4
Кастаньетти
15
Родригес
4
Иццо
4
Иццо
15
Родригес
90
Синго
23
Войвода
23
Войвода
90
Синго
17
Линетти
8
Сегре
8
Сегре
17
Линетти
23
Лукич
8
Ринкон
8
Ринкон
23
Лукич
7
Пьяца
90
Верди
90
Верди
7
Пьяца
17
Серникола
2
2
17
Серникола
14
Вальзаниа
23
23
14
Вальзаниа
14
Валери
8
8
14
Валери
32
Стриццоло
24
24
32
Стриццоло
16
Бартоломей
9
Чиофани
9
Чиофани
16
Бартоломей
Остались в запасе
Торино
Кремонезе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
7
Никола Раути
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
92
Кристиан Буонаюто
ЦФ
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
7
Никола Раути
ЦФ
11
Магнус Варминг
ЦФ
Остались в запасе
92
Кристиан Буонаюто
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Торино - Кремонезе
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 0
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 8 тур
Кремонезе
0 : 1
24.10.2026
Юве Стабиа
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Новости команд
Все
Торино
Кремонезе
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Аллегри стал автором уникального достижения в Серии А
22 ноября
«Наполи» – «Торино»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Наполи» и «Торино» на победу в матче 12-го тура
20 ноября
«Торино» – «Лечче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Торино» и «Лечче» на победу в матче 11 тура
6 ноября
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Определился 3-й клуб, вылетевший из Серии A
25 мая
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+