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Расписание матчей
Италия. Кубок
Венеция - Фрозиноне
Венеция - Фрозиноне: обзор матча 15 августа 2021
Венеция
15.08.2021, воскресенье, 21:45
Италия. Кубок, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 8 : 7
Завершен
Фрозиноне
101'
Ф. Ди Мариано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Венеция - Фрозиноне
ГОЛ!
Т. Эбуехи
8:1
ГОЛ!
М. Кальдара
7:1
ГОЛ!
Д. Йонсен
6:1
ГОЛ!
П. Чеккарони
5:1
ГОЛ!
А. Вакка
4:1
Пенальти не реализован!
Т. Тессманн
ГОЛ!
П. Иеммелло
3:1
ГОЛ!
Ф. Ди Мариано
3:0
ГОЛ!
Д. Хейманс
2:0
ГОЛ!
А. Сигурдссон
1:0
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Ди Мариано
101'
Замена
А. Вакка
️️️️
Л. Фьордилино
91'
Замена
Т. Тессманн
️️️️
Д. Перец
82'
Замена
М. Свобода
️️️️
Д. Шнегг
82'
Желтая карточка
Л. Фьордилино
67'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
М. Араму
55'
Замена
Ф. Ди Мариано
️️️️
Ф. Форте
55'
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
Д. Чрнигой
6'
Начало матча
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Статистика матча Венеция - Фрозиноне
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Фрозиноне
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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