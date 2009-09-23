Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Малага
Эспаньол - Малага: обзор матча 23 сентября 2009
Эспаньол
23.09.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 4 тур
2 : 1
Завершен
Малага
55'
Б. Саар
81'
И. Алонсо
28'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Малага
Желтая карточка
Эдиньо
Замена
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
И. Алонсо
Замена
Ф. Форестьери
️️️️
Хуанито
ГОЛ! 2:1!
И. Алонсо
Желтая карточка
Дуда
Замена
С. Бенашур
️️️️
Х. Торрес
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
Г. Мунуа
Замена
Ш. Накамура
️️️️
Б. Саар
Замена
Эдиньо
️️️️
Фернандо
ГОЛ! 1:1!
Б. Саар
Замена
И. Алонсо
️️️️
Л. Гарсия
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 0:1!
Фернандо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
18
Хуан Форлин
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
16
Мойзес Уртадо
ЦП
10
Коро
АП
25
Хоан Верду
АП
10
Луис Гарсия
ПВ
9
Бен Саар
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Малага
78
Густаво Мунуа
ВР
8
Патрик Мтилига
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
8
Фернандо
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
24
Хуанито
ЦП
14
Набиль Баха
АП
11
Виктор Обинна
ЦФ
Эспаньол
13
Хави Руис
ВР
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
25
Шунсуке Накамура
АП
24
Иван Алонсо
ЦФ
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
36
Эдиньо
ЦП
18
Селим Бенашур
АП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
5
Альберт Луке
ЦФ
4-1-3-2
13
Камени
3
Гарсиа
2
Пареха
18
Форлин
2
Чика
16
Уртадо
10
Коро
25
Верду
10
Луис Гарсия
7
Кальехон
9
Саар
4-3-2-1
78
Мунуа
18
Гамес
3
Велигтон
25
Куадрадо
8
Мтилига
8
Фернандо
25
Торрес
24
Хуанито
14
Баха
17
Дуда
11
Обинна
9
Саар
25
Шунсуке Накамура
25
Шунсуке Накамура
9
Саар
10
Луис Гарсия
24
Алонсо
24
Алонсо
10
Луис Гарсия
8
Фернандо
36
Эдиньо
36
Эдиньо
8
Фернандо
25
Торрес
18
Бенашур
18
Бенашур
25
Торрес
24
Хуанито
45
Форестьери
45
Форестьери
24
Хуанито
Остались в запасе
Эспаньол
Малага
13
Хави Руис
ВР
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
5
Альберт Луке
ЦФ
Остались в запасе
13
Хави Руис
ВР
1
Кристиан Альварес
ВР
20
Иван Пильюд
ПЗ
10
Хави Маркес
ЦП
0
Фернандо Маркес
ЦФ
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
0
Ману
ЛЗ
5
Альберт Луке
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Эспаньол - Малага
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
Новости команд
Все
Эспаньол
Малага
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Эспаньол» – «Депортиво»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эспаньола» и «Депортиво» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Вильярреал» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Ла Лига Испании: шансы «Вильярреала» и «Эспаньола» на победу в матче 11-го тура
29 октября
«Расинг» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Малага» – «Расинг Сантандер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Малаги» и «Расинга» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Бетис» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Бетиса» и «Малаги» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Алавес» – «Малага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+