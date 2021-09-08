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Материалы

Болгария - Грузия

08.09.2021, Среда, 19:30 мск Товарищеские матчи. Сборные Болгария - Грузия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 8
11 тур
14 октября, среда 22:00 Болгария 6:2 Грузия
4 тур
15 октября, среда 20:30 Грузия 0:0 Болгария
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