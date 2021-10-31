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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Химик - Волна
Химик - Волна: обзор матча 31 октября 2021
Химик
31.10.2021, воскресенье, 14:30
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 19 тур
0 : 1
Завершен
Волна
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Личные встречи
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Статистика матча Химик - Волна
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0
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Волна
Россия. Кубок, Финал
Спартак К
2 : 3
03.11.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Волна
3 : 3
31.10.2026
СКА-Хабаровск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Шумбрат
1 : 2
24.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Волна
0 : 0
18.10.2026
Спартак Т
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Информация о матче
Стадион:
Химик
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