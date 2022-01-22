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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Брага
Спортинг - Брага: обзор матча 22 января 2022
Спортинг
22.01.2022, суббота, 23:30
Португалия. Примейра, 19 тур
1 : 2
Завершен
Брага
24'
П. Гонсалвеш
52'
Галено (П)
90+7'
Ж. Горби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортинг - Брага
90'
+9
Желтая карточка
Матеус
90'
+7
ГОЛ! 1:2!
Ж. Горби
Пас отдал
А. Орта
90'
+2
Желтая карточка
А. Руис
Желтая карточка
М. Нуньес
90'
+1
89'
Замена
Ж. Горби
️️️️
Р. Орта
81'
Замена
А. Орта
️️️️
А. Каштру
Замена
М. Угарте
️️️️
Ж. Палинья
76'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Сарабия
76'
70'
Замена
Р. Гомеш
️️️️
Галено
Замена
Табата
️️️️
З. Феддаль
64'
57'
Желтая карточка
А. Каштру
52'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Галено
Желтая карточка
С. Коатес
51'
46'
Замена
А. Руис
️️️️
Витинья
Желтая карточка
П. Сарабия
45'
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
М. Нуньес
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
28
Педру Гонсалвеш
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Брага
1
Матеус
ВР
74
Франсишку Моура
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Бруну Родригеш
ЦЗ
2
Диогу Лейте
ЦЗ
70
Фабиано Силва
ПЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
13
Галено
ЛВ
73
Аль Мусрати
ЦП
8
Андре Каштру
АП
9
Витинья
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Брага
21
Лукаш Хорничек
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
29
Жан-Баптист Горби
ОП
6
Андре Орта
ЦП
21
Родригу Гомеш
ЦП
9
Абель Руис
ЦФ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Адан
2
Рейс
4
Коатес
3
Феддаль
25
Инасиу
6
Палинья
47
Эшгайю
27
Нуньес
28
Гонсалвеш
7
Сарабия
26
Паулинью
3-2-1-3-1
1
Матеус
3
Тормена
4
Родригеш
2
Лейте
70
Силва
74
Моура
73
Мусрати
21
Орта
8
Каштру
13
Галено
9
Витинья
3
Феддаль
10
Табата
10
Табата
3
Феддаль
6
Палинья
5
Угарте
5
Угарте
6
Палинья
7
Сарабия
77
Кабрал
77
Кабрал
7
Сарабия
21
Орта
29
Горби
29
Горби
21
Орта
8
Каштру
6
Орта
6
Орта
8
Каштру
13
Галено
21
Гомеш
21
Гомеш
13
Галено
9
Витинья
9
Руис
9
Руис
9
Витинья
Остались в запасе
Спортинг
Брага
8
Тиагу Томаш
ЦФ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Главный тренер
Рубен Аморим
21
Лукаш Хорничек
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
8
Тиагу Томаш
ЦФ
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
Остались в запасе
21
Лукаш Хорничек
ВР
42
Гильерме Соареш
ЦЗ
78
Рожер Фернандеш
ЛВ
9
Марио Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Спортинг - Брага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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