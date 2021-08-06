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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Спортинг - Визела
Спортинг - Визела: обзор матча 06 августа 2021
Спортинг
06.08.2021, пятница, 22:15
Португалия. Примейра, 1 тур
3 : 0
Завершен
Визела
48'
П. Гонсалвеш
64'
П. Гонсалвеш
74'
Паулинью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Визела
90'
+2
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Т. Томаш
️️️️
З. Феддаль
87'
Замена
Табата
️️️️
П. Гонсалвеш
86'
86'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Кассиано
Замена
М. Рейс
️️️️
Р. Винагре
78'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Палинья
77'
ГОЛ! 3:0!
Паулинью
Пас отдал
Н. Сантуш
74'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Ж. Кабрал
67'
ГОЛ! 2:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Р. Эшгайю
64'
Желтая карточка
Ж. Палинья
59'
ГОЛ! 1:0!
П. Гонсалвеш
Пас отдал
Паулинью
48'
Пенальти не реализован!
Ж. Кабрал
32'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спортинг - Визела
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Визела
Португалия. Примейра, 34 тур
Боавишта
2 : 2
18.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
1 : 0
03.05.2024
Визела
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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