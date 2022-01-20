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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Хатайспор
Аланьяспор - Хатайспор: обзор матча 20 января 2022
Аланьяспор
20.01.2022, четверг, 17:00
Турция. Суперлига, 22 тур
6 : 0
Завершен
Хатайспор
17'
Э. Акбаба
31'
В. Эдуарду
59'
Э. Акбаба
74'
Э. Акбаба
77'
О. Айдын
80'
О. Айдын
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Хатайспор
86'
Замена
С. Бас
️️️️
С. Лобжанидзе
86'
Замена
И. Сакей
️️️️
Д. Сан-Луи
Замена
А. Гюлай
️️️️
J.
85'
ГОЛ! 6:0!
О. Айдын
80'
ГОЛ! 5:0!
О. Айдын
Пас отдал
Ж. Новейш
77'
Замена
Т. Бингель
️️️️
К. Борха
75'
Замена
О. Айдын
️️️️
Давидсон
75'
ГОЛ! 4:0!
Э. Акбаба
74'
70'
Желтая карточка
Ф. Курукук
66'
Замена
Кахраба
️️️️
М. Камара
Замена
Д. Кандеяш
️️️️
В. Эдуарду
63'
Замена
Л. Фер
️️️️
Э. Бекироглу
63'
62'
Замена
Э. Каплан
️️️️
С. Адекугбе
60'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
О. Эргюн
ГОЛ! 3:0!
Э. Акбаба
59'
Желтая карточка
Э. Бекироглу
40'
ГОЛ! 2:0!
В. Эдуарду
Пас отдал
Э. Караджа
31'
ГОЛ! 1:0!
Э. Акбаба
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
24
Juanfran
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
7
Жоао Новейш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
70
Огуз Айдын
ЦП
3
Ахмет Гюлай
ЦФ
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Хатайспор
75
Эмре Каплан
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
77
Садик Бас
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
3-4-3
28
Марафона
26
Борха
23
Байир
24
7
Новейш
11
Давидсон
20
Аксой
8
Акбаба
9
Эдуарду
10
Бекироглу
7
Караджа
3-2-2-3
21
Йигитер
3
Адекугбе
4
Эргюн
22
Черекчи
22
Курукук
53
Оксюз
12
Лобжанидзе
14
Сан-Луи
20
Рибейру
7
Камара
92
Диуф
10
Бекироглу
8
Фер
8
Фер
10
Бекироглу
9
Эдуарду
21
Кандеяш
21
Кандеяш
9
Эдуарду
11
Давидсон
70
Айдын
70
Айдын
11
Давидсон
24
3
Гюлай
3
Гюлай
24
26
Борха
75
Бингель
75
Бингель
26
Борха
3
Адекугбе
75
Каплан
75
Каплан
3
Адекугбе
7
Камара
10
Кахраба
10
Кахраба
7
Камара
14
Сан-Луи
5
Сакей
5
Сакей
14
Сан-Луи
4
Эргюн
8
Буджемаа
8
Буджемаа
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
77
Бас
77
Бас
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Аланьяспор
Хатайспор
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
1
Серкан Киринтили
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
16
Emirhan Aydoğan
ЦП
Остались в запасе
5
Симон Фалет
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Аланьяспор - Хатайспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
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