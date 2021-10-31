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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Газиантеп
Галатасарай - Газиантеп: обзор матча 31 октября 2021
Галатасарай
31.10.2021, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Газиантеп
45+3'
О. Морутан
73'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Газиантеп
Замена
О. Байрам
️️️️
П. ван Анхолт
87'
Замена
М. Мохамед
️️️️
К. Актюркоглу
82'
79'
Желтая карточка
Ф. Соялп
77'
Замена
Ж. Фигейредо
️️️️
А. Максим
77'
Замена
Ф. Соялп
️️️️
Н. Дико
Желтая карточка
В. Нельссон
76'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Х. Дервисоглу
74'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
О. Морутан
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Актюркоглу
Пас отдал
С. Фегули
73'
67'
Замена
С. Кициу
️️️️
О. Джейлан
67'
Замена
R. Niyaz
️️️️
А. Меркель
53'
Желтая карточка
Э. Эрсой
Замена
С. Фегули
️️️️
Б. Йилмаз
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Морутан
45'
+3
26'
Желтая карточка
А. Максим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
14
Тайлан Антальялы
ОП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
4-2-3-1
16
Муслера
15
ван Анхолт
25
Нельссон
2
Йедлин
23
Маркао
20
Чикелдэу
10
Кутлу
53
Йилмаз
80
Морутан
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
4-3-3
19
Гювенк
3
Джилободжи
14
Тошка
29
Колкер
77
Джейлан
21
Эрдоган
44
Максим
21
Меркель
12
Дико
9
Демир
5
Эрсой
15
ван Анхолт
18
Байрам
18
Байрам
15
ван Анхолт
53
Йилмаз
8
Фегули
8
Фегули
53
Йилмаз
80
Морутан
14
Антальялы
14
Антальялы
80
Морутан
28
Дервисоглу
11
Килинк
11
Килинк
28
Дервисоглу
7
Актюркоглу
42
Мохамед
42
Мохамед
7
Актюркоглу
77
Джейлан
70
Кициу
70
Кициу
77
Джейлан
12
Дико
8
Соялп
8
Соялп
12
Дико
21
Меркель
20
20
21
Меркель
44
Максим
25
Фигейредо
25
Фигейредо
44
Максим
Остались в запасе
Галатасарай
Газиантеп
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Остались в запасе
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
99
Фатих Озтюрк
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Райан Бабел
ЦФ
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
70
Cenk Şahin
ЦП
11
Мирза Джихан
ЦФ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Галатасарай - Газиантеп
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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