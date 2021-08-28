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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Аланьяспор
Хатайспор - Аланьяспор: обзор матча 28 августа 2021
Хатайспор
28.08.2021, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 3 тур
5 : 0
Завершен
Аланьяспор
4'
А. Траоре
18'
С. Лобжанидзе
42'
Р. Рибейру
60'
А. Эль-Кааби
90+2'
М. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Аланьяспор
ГОЛ! 5:0!
М. Камара
Пас отдал
Д. Сан-Луи
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Курукук
85'
85'
Замена
Х. Бабакар
️️️️
Д. Кандеяш
Замена
И. Сакей
️️️️
О. Эргюн
79'
Замена
М. Камара
️️️️
С. Лобжанидзе
79'
Желтая карточка
С. Адекугбе
78'
76'
Желтая карточка
Ф. Аксой
Желтая карточка
М. Буджемаа
75'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Рибейру
68'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
А. Эль-Кааби
68'
Желтая карточка
М. Диуф
66'
ГОЛ! 4:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
М. Диуф
60'
46'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Л. Фер
46'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Ж. Новейш
ГОЛ! 3:0!
Р. Рибейру
Пас отдал
С. Лобжанидзе
42'
ГОЛ! 2:0!
С. Лобжанидзе
Пас отдал
А. Траоре
18'
Замена
Б. Оксюз
️️️️
С. Фалет
15'
Желтая карточка
А. Траоре
6'
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
1
Мунир Моанд
ЦФ
22
Фатих Курукук
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
8
Лерой Фер
ОП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
7
Жоао Новейш
ЦП
11
Давидсон
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
8
Мехди Буджемаа
ЦП
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
5
Исаак Сакей
ЦФ
7
Мохаммед Камара
ЦФ
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
4-2-5
22
Черекчи
3
Адекугбе
4
Эргюн
5
Фалет
12
Лобжанидзе
92
Диуф
1
Моанд
20
Рибейру
10
Траоре
22
Курукук
9
Эль-Кааби
3-1-5-1
1
Киринтили
19
Милунович
24
26
Борха
8
Фер
21
Кандеяш
20
Аксой
7
Новейш
11
Давидсон
20
Гюнеш
75
Бингель
5
Фалет
53
Оксюз
53
Оксюз
5
Фалет
9
Эль-Кааби
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
9
Эль-Кааби
20
Рибейру
8
Буджемаа
8
Буджемаа
20
Рибейру
4
Эргюн
5
Сакей
5
Сакей
4
Эргюн
12
Лобжанидзе
7
Камара
7
Камара
12
Лобжанидзе
7
Новейш
30
30
7
Новейш
8
Фер
9
Эдуарду
9
Эдуарду
8
Фер
21
Кандеяш
15
Бабакар
15
Бабакар
21
Кандеяш
Остались в запасе
Хатайспор
Аланьяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
92
Bülent Cevahir
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
88
Юсуф Эздемир
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Хатайспор - Аланьяспор
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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