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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вердер - Актобе
Вердер - Актобе: обзор матча 20 августа 2009
Вердер
20.08.2009, четверг, 23:00
Лига Европы
6 : 3
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Актобе
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Статистика матча Вердер - Актобе
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Матчи команд
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
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07.11.2026
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31.10.2026
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Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
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24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
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17.10.2026
Падерборн
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Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
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31.10.2026
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2 : 2
25.10.2026
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Актобе
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17.10.2026
Ордабасы
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Елимай
1 : 3
10.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Актобе
2 : 2
18.09.2026
Улытау
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