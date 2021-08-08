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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Майнц
Эльверсберг - Майнц: обзор матча 08 августа 2021
Эльверсберг
08.08.2021, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Майнц
73'
Л. Шнелльбахер
110'
Л. Шнелльбахер
89'
Ж. Буркардт
116'
Ж. Буркардт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльверсберг - Майнц
Пенальти не реализован!
L. von Piechowski
ГОЛ!
А. Сташ
7:8
ГОЛ!
F. Müller
7:7
ГОЛ!
Д. Сент-Джуст
6:7
ГОЛ!
А. Мартин
6:6
ГОЛ!
C. Elie Laprevotte
6:5
ГОЛ!
K. Conrad
5:5
ГОЛ!
Д. Бросински
4:5
ГОЛ!
P. Dragon
4:4
ГОЛ!
Ж. Буркардт
3:4
ГОЛ!
F. Baumgartel
3:3
ГОЛ!
Ж. Бутьюс
2:3
ГОЛ!
Р. Фельхауэр
2:2
ГОЛ!
К. Штегер
1:2
ГОЛ!
Л. Шнелльбахер
1:1
ГОЛ!
М. Ниахате
0:1
118'
Желтая карточка
Д. Кор
116'
ГОЛ! 2:2!
Ж. Буркардт
Пас отдал
А. Сташ
Замена
M. Neubauer
️️️️
M. Feil
113'
ГОЛ! 2:1!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
F. Lehmann
110'
89'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Буркардт
Пас отдал
А. Сташ
Желтая карточка
Р. Фельхауэр
87'
84'
Замена
Д. Бросински
️️️️
С. Видмер
Замена
L. Menke
️️️️
N. Karger
83'
80'
Замена
А. Сташ
️️️️
А. Лукоки
80'
Замена
А. Мартин
️️️️
Ш. Белл
ГОЛ! 1:0!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
N. Karger
73'
72'
Замена
Л. Джэ Сон
️️️️
А. Салаи
72'
Замена
К. Штегер
️️️️
Л. Баррейро
69'
Желтая карточка
М. Ниахате
Замена
F. Müller
️️️️
E. Dacaj
69'
Замена
P. Dragon
️️️️
И. Суэро
55'
Желтая карточка
K. Conrad
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
26
Charles Elie Laprevotte
ЦП
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
27
Fabian Baumgartel
ЦФ
21
Eros Dacaj
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
11
Nico Karger
ЦФ
10
Исраэль Суэро
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
5
Luca Menke
ЦЗ
4
Manuel Kober
ЦЗ
32
Gabriel Weiss
ЦЗ
8
Felix Müller
ЦП
25
Sebastian Saftig
ЦП
33
Maurice Neubauer
ЦФ
6
Patryk Dragon
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
7
Кевин Штегер
АП
8
Пауль Небель
ПВ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
1-5
26
7
10
Суэро
11
24
Шнелльбахер
21
3-2-2-1-2
27
Центнер
19
Ниахате
6
Сент-Джуст
16
Белл
30
Видмер
24
Лукоки
31
Кор
18
Баррейро
14
Бутьюс
9
Буркардт
11
Салаи
11
5
5
11
21
8
8
21
7
33
33
7
10
Суэро
6
6
10
Суэро
16
Белл
24
Мартин
24
Мартин
16
Белл
30
Видмер
18
Бросински
18
Бросински
30
Видмер
24
Лукоки
18
Сташ
18
Сташ
24
Лукоки
18
Баррейро
7
Штегер
7
Штегер
18
Баррейро
11
Салаи
7
Джэ Сон
7
Джэ Сон
11
Салаи
Остались в запасе
Эльверсберг
Майнц
20
Nicolas Kristof
ВР
4
Manuel Kober
ЦЗ
32
Gabriel Weiss
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
17
Yannik Haupts
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
20
Nicolas Kristof
ВР
4
Manuel Kober
ЦЗ
32
Gabriel Weiss
ЦЗ
25
Sebastian Saftig
ЦП
17
Yannik Haupts
ЦФ
Остались в запасе
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
1
Финн Дамен
ВР
42
Александер Хак
ЦЗ
8
Пауль Небель
ПВ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Эльверсберг - Майнц
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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