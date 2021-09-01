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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Финляндия - Уэльс
Финляндия - Уэльс: обзор матча 01 сентября 2021
Финляндия
01.09.2021, среда, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Финляндия - Уэльс
83'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
Т. Робертс
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
М. Форсс
73'
Замена
Н. Алхо
️️️️
Ю. Райтала
73'
73'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
И. Ампаду
65'
Желтая карточка
Д. Шихан
Замена
Р. Тэйлор
️️️️
Ф. Йенсен
64'
Замена
П. Сойри
️️️️
С. Хостикка
64'
63'
Замена
Д. Шихан
️️️️
Д. Уильямс
63'
Замена
Р. Колуилл
️️️️
Б. Джонсон
Желтая карточка
Г. Камара
55'
46'
Замена
Б. Дэвис
️️️️
Д. Лоуренс
46'
Замена
У. Хеннесси
️️️️
Д. Уорд
Замена
У. Ниссила
️️️️
Я. Ассехнун
46'
25'
Пенальти не реализован!
Х. Уилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
23
Карлйохан Эрикссон
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
4
Роберт Иванов
ЦЗ
22
Нико Хямяляйнен
ЦЗ
6
Глен Камара
ЦП
9
Фредрик Йенсен
АП
0
Ясин Ассехнун
ЦФ
14
Каан Кайринен
ЦФ
7
Сантери Хостикка
ЦФ
26
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Уэльс
12
Дэнни Уорд
ВР
18
Джеймс Лоуренс
ЦЗ
17
Том Локьер
ЦЗ
16
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
5
Итан Ампаду
ЦЗ
11
Бреннан Джонсон
ЛВ
26
Мэтт Смит
ЦП
18
Джонатан Уильямс
ЦП
23
Дилан Левитт
ЦП
8
Харри Уилсон
ПВ
9
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
7
Роберт Тэйлор
ЦП
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
13
Пюрю Сойри
ЦП
16
Урхо Ниссила
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
16
Джо Моррел
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
0
Брендон Купер
ЦЗ
22
Джош Шихан
ЦП
17
Рубин Колуилл
АП
23
Бенджамин Вудберн
АП
11
Гарет Бэйл
ПВ
18
Марк Харрис
ЦФ
21
Том Кинг
ЦФ
4-1-1-4
23
Эрикссон
22
Райтала
4
Иванов
22
Хямяляйнен
4
Тойвио
6
Камара
9
Йенсен
0
Ассехнун
26
Форсс
7
Хостикка
14
Кайринен
4-3-2-1
12
Уорд
17
Локьер
16
Норрингтон-Дэвис
5
Ампаду
18
Лоуренс
26
Смит
18
Уильямс
23
Левитт
8
Уилсон
11
Джонсон
9
Робертс
22
Райтала
17
Алхо
17
Алхо
22
Райтала
9
Йенсен
7
Тэйлор
7
Тэйлор
9
Йенсен
7
Хостикка
13
Сойри
13
Сойри
7
Хостикка
0
Ассехнун
16
Ниссила
16
Ниссила
0
Ассехнун
26
Форсс
20
Похьянпало
20
Похьянпало
26
Форсс
12
Уорд
1
Хеннесси
1
Хеннесси
12
Уорд
18
Лоуренс
4
Дэвис
4
Дэвис
18
Лоуренс
18
Уильямс
22
Шихан
22
Шихан
18
Уильямс
11
Джонсон
17
Колуилл
17
Колуилл
11
Джонсон
5
Ампаду
23
Вудберн
23
Вудберн
5
Ампаду
9
Робертс
11
Бэйл
11
Бэйл
9
Робертс
Остались в запасе
Финляндия
Уэльс
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
0
Брендон Купер
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦФ
21
Том Кинг
ЦФ
Главный тренер
Роберт Пейдж
Остались в запасе
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
21
Лео Вяйсянен
ЦЗ
15
Онни Валакари
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
16
Джо Моррел
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
0
Брендон Купер
ЦЗ
18
Марк Харрис
ЦФ
21
Том Кинг
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Главный тренер
Роберт Пейдж
Статистика матча Финляндия - Уэльс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Уэльс
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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