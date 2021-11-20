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Материалы

Атлетико - Осасуна

20.11.2021, Суббота, 20:30 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 14 тур Атлетико - Осасуна
Испания. Примера (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Атлетико 2:1 Осасуна
8 тур
31 октября, суббота 20:30 Осасуна 1:3 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
29 тур
17 июня, среда 23:00 Осасуна 0:5 Атлетико
17 тур
14 декабря, суббота 23:00 Атлетико 2:0 Осасуна
Испания. Примера (2016/2017)
32 тур
15 апреля, суббота 19:30 Атлетико 3:0 Осасуна
13 тур
27 ноября, воскресенье 18:15 Осасуна 0:3 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
25 тур
23 февраля, воскресенье 23:59 Осасуна 3:0 Атлетико
6 тур
24 сентября, вторник 23:59 Атлетико 2:1 Осасуна
Испания. Примера (2012/2013)
28 тур
17 марта, воскресенье 22:00 Осасуна 0:2 Атлетико
9 тур
28 октября, воскресенье 22:45 Атлетико 3:1 Осасуна
Испания. Примера (2011/2012)
21 тур
30 января, понедельник 23:59 Осасуна 0:1 Атлетико
2 тур
28 августа, воскресенье 14:00 Атлетико 0:0 Осасуна
Испания. Примера (2010/2011)
30 тур
3 апреля, воскресенье 23:00 Осасуна 2:3 Атлетико
11 тур
13 ноября, суббота 22:00 Атлетико 3:0 Осасуна
Испания. Примера (2009/2010)
26 тур
15 марта, понедельник 23:00 Атлетико 1:0 Осасуна
7 тур
18 октября, воскресенье 23:00 Осасуна 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
5 апреля, воскресенье 19:00 Атлетико 2:4 Осасуна
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Осасуна 0:0 Атлетико
Испания. Примера (2007/2008)
25 тур
24 февраля, воскресенье 19:00 Осасуна 3:1 Атлетико
6 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Атлетико 2:0 Осасуна
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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