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Эльче - Севилья

28.08.2021, Суббота, 20:30 мск Эльче, стадион Мартинес Валеро Испания. Примера, 3 тур Эльче - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
2 тур
17 марта, среда 21:00 Севилья 2:0 Эльче
26 тур
6 марта, суббота 18:15 Эльче 2:1 Севилья
Испания. Сегунда (2016/2017)
33 тур
9 апреля, воскресенье 17:00 Эльче 3:2 Севилья
12 тур
30 октября, воскресенье 14:00 Севилья 2:0 Эльче
Испания. Примера (2014/2015)
27 тур
15 марта, воскресенье 21:00 Севилья 3:0 Эльче
8 тур
19 октября, воскресенье 21:00 Эльче 0:2 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
18 мая, воскресенье 23:00 Севилья 3:1 Эльче
19 тур
12 января, воскресенье 01:00 Эльче 1:1 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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