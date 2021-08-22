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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Реал Сосьедад - Райо Вальекано: обзор матча 22 августа 2021
Реал Сосьедад
22.08.2021, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Райо Вальекано
68'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Райо Вальекано
Желтая карточка
Р. Ле Норман
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Ф. Гарсия
Желтая карточка
Х. Пачеко
90'
Замена
А. Гевара
️️️️
А. Исак
88'
Замена
Х. Пачеко
️️️️
А. Муньос
88'
87'
Замена
Я. Казми
️️️️
С. Комесанья
Желтая карточка
А. Исак
86'
Замена
Порту
️️️️
А. Барренечеа
82'
Замена
Х. Гуриди
️️️️
М. Мерино
81'
Замена
А. Янузай
️️️️
Д. Сильва
77'
74'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
74'
Замена
Р. Нтека
️️️️
А. Мартин
74'
Замена
Бебе
️️️️
А. Гарсия
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Оярсабаль
68'
66'
Желтая карточка
И. Баллиу
63'
Замена
И. Палазон
️️️️
М. Меркеланц
55'
Желтая карточка
С. Комесанья
26'
Желтая карточка
О. Трехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
36
Мартин Субименди
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
3
Мартин Меркеланц
ЛВ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
11
Андрес Мартин
ЦФ
Реал Сосьедад
30
Гаиска Айеса
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
10
Порту
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Райо Вальекано
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Ясин Казми
ЦФ
19
Серхио Морено
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
36
Субименди
23
Мерино
7
Барренечеа
21
Сильва
10
Оярсабаль
9
Исак
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
24
Савельич
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
3
Меркеланц
8
Трехо
18
Гарсия
11
Мартин
3
Муньос
16
Пачеко
16
Пачеко
3
Муньос
9
Исак
6
Гевара
6
Гевара
9
Исак
23
Мерино
18
Гуриди
18
Гуриди
23
Мерино
7
Барренечеа
10
Порту
10
Порту
7
Барренечеа
21
Сильва
24
Янузай
24
Янузай
21
Сильва
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
11
Мартин
11
Нтека
11
Нтека
11
Мартин
18
Гарсия
12
Бебе
12
Бебе
18
Гарсия
3
Меркеланц
7
Палазон
7
Палазон
3
Меркеланц
14
Комесанья
9
Казми
9
Казми
14
Комесанья
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Райо Вальекано
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
Остались в запасе
30
Гаиска Айеса
ВР
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
23
Роберт Наварро
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Икер Ресио
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
19
Серхио Морено
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Реал Сосьедад - Райо Вальекано
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
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