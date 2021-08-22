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Материалы

Атлетико - Эльче

22.08.2021, Воскресенье, 20:30 мск Мадрид, стадион Цивитас Метрополитано Испания. Примера, 2 тур Атлетико - Эльче
Испания. Примера (2020/2021)
34 тур
1 мая, суббота 17:15 Эльче 0:1 Атлетико
14 тур
19 декабря, суббота 16:00 Атлетико 3:1 Эльче
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
ответный матч		 29 ноября, среда 23:30 Атлетико 3:0 Эльче
Испания. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
первый матч		 25 октября, среда 22:30 Эльче 1:1 Атлетико
Испания. Примера (2014/2015)
33 тур
25 апреля, суббота 19:00 Атлетико 3:0 Эльче
14 тур
6 декабря, суббота 18:00 Эльче 0:2 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
34 тур
18 апреля, пятница 22:30 Атлетико 2:0 Эльче
15 тур
30 ноября, суббота 19:00 Эльче 0:2 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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