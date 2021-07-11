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Материалы

Рубин - Химки

10.07.2021, Суббота, 17:00 мск Химки, стадион Арена-Химки Кубок Париматч Премьер, 1 тур Рубин - Химки
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
19 марта, пятница 19:00 Рубин 1:3 Химки
14 тур
8 ноября, воскресенье 14:00 Химки 2:0 Рубин
Товарищеские матчи 2021
Февраль
2 февраля, вторник 15:00 Рубин 2:2 Химки
Россия. Кубок (2019/2020)
1/16 финала
25 сентября, среда 19:00 Химки 3:0 Рубин
Россия. Кубок (2018/2019)
1/16 финала
26 сентября, среда 19:00 Химки 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
17 октября, суббота 18:30 Рубин 2:1 Химки
11 тур
6 июля, понедельник 19:00 Химки 2:3 Рубин
Россия. Премьер-лига 2008
19 тур
23 августа, суббота 15:00 Рубин 2:0 Химки
5 тур
12 апреля, суббота 19:00 Химки 0:4 Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
17 тур
1 августа, среда 19:00 Химки 0:0 Рубин
3 тур
31 марта, суббота 17:00 Рубин 2:1 Химки
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