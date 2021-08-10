Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Эксетер Сити - Уиком Уондерерс
Эксетер Сити - Уиком Уондерерс: обзор матча 10 августа 2021
Эксетер Сити
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Уиком Уондерерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эксетер Сити - Уиком Уондерерс
Пенальти не реализован!
J. Dodd
Пенальти не реализован!
J. Grounds
ГОЛ!
Д. Стокдейл
3:3
ГОЛ!
J. Brown
3:2
ГОЛ!
А. Мехмети
2:2
ГОЛ!
B. Seymour
2:1
Пенальти не реализован!
А. Самуэль
ГОЛ!
П. Суини
1:1
ГОЛ!
Д. Хорган
0:1
Пенальти не реализован!
J. Sparkes
Пенальти не реализован!
С. Воукс
Желтая карточка
J. Sparkes
79'
Замена
J. Dodd
️️️️
M. Jay
63'
62'
Замена
С. Воукс
️️️️
Д. Якобсон
Замена
T. Dieng
️️️️
Н. Атангана
56'
54'
Желтая карточка
А. Мехмети
46'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. Обита
46'
Замена
Д. Хорган
️️️️
К. Томпсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эксетер Сити
1
Cameron Dawson
ВР
25
Пирс Суини
ЦЗ
15
George Ray
ЦФ
31
Jordan Dyer
ЦФ
20
Джейк Кэпрайс
ЦФ
4
Найджел Атангана
ЦФ
14
Гарри Кайт
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
27
Matt Jay
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
9
Ben Seymour
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Уиком Уондерерс
13
Дэвид Стокдейл
ВР
21
Джордан Обита
ЦП
9
Анис Мехмети
ЦФ
2
Джек Гриммер
ЦФ
34
Andre Burley
ЦФ
3
Джо Якобсон
ЦФ
6
Кертис Томпсон
ЦФ
22
Ник Фримен
ЦФ
10
Мэтт Блумфилд
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Эксетер Сити
22
Harry Lee
ВР
27
Jonathan Grounds
ЦЗ
47
Каллум Роу
ЦЗ
8
James Dodd
ЦП
5
Timothee Dieng
ЦФ
Уиком Уондерерс
26
Джейсон МакКарти
ЦЗ
7
Дэрил Хорган
ЦП
26
Энтони Стюарт
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
19
Сэм Воукс
ЦФ
1-5
1
25
Суини
3
9
20
27
14
Кайт
1-5
13
Стокдейл
21
Обита
6
Томпсон
11
Кайкай
9
Самуэль
10
Блумфилд
22
Фримен
27
8
8
27
4
Атангана
5
5
4
Атангана
21
Обита
26
МакКарти
26
МакКарти
21
Обита
6
Томпсон
7
Хорган
7
Хорган
6
Томпсон
3
Якобсон
19
Воукс
19
Воукс
3
Якобсон
Остались в запасе
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
22
Harry Lee
ВР
27
Jonathan Grounds
ЦЗ
47
Каллум Роу
ЦЗ
Главный тренер
Пол Тисдейл
26
Энтони Стюарт
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Гари Уэддок
Остались в запасе
22
Harry Lee
ВР
27
Jonathan Grounds
ЦЗ
47
Каллум Роу
ЦЗ
Остались в запасе
26
Энтони Стюарт
ЦФ
11
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Пол Тисдейл
Главный тренер
Гари Уэддок
Статистика матча Эксетер Сити - Уиком Уондерерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
- : -
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Эксетер Сити
2 : 1
24.10.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
- : -
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиком Уондерерс
2 : 0
31.10.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
Новости команд
Все
Эксетер Сити
Уиком Уондерерс
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Кубок Англии. «Манчестер Сити» распотрошил клуб 3-й лиги (10:1), у новичка Семеньо 1+1
10 января
2
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
15-летний игрок дебютировал в профессиональном футболе
2016.08.10 11:43
5
Фланаган впервые вышел на поле за последние 20 месяцев
2016.01.21 01:54
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил «Эксетер»
2016.01.21 00:51
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2025.09.25 00:48
2
«Ротерхэм» – «Уиком Уондерерс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 марта 2025
2025.03.18 21:35
Казахстанский миллиардер купил английский футбольный клуб
2024.05.06 16:01
3
Игрок «Уикомба» вытер мяч о куртку стюарда и был наказан
2024.02.25 10:46
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» забил шесть мячей «Уикомбу», «Ливерпуль» разгромил «Норвич»
2021.09.21 23:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+