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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Кембридж Юнайтед - Суиндон Таун
Кембридж Юнайтед - Суиндон Таун: обзор матча 10 августа 2021
Кембридж Юнайтед
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
Суиндон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кембридж Юнайтед - Суиндон Таун
Пенальти не реализован!
Р. Хант
ГОЛ!
G. Williams
3:0
ГОЛ!
С. Смит
2:0
Пенальти не реализован!
Г. МакКирди
ГОЛ!
Д. Айронсайд
1:0
Пенальти не реализован!
Д. Пэйн
Желтая карточка
А. Мэй
74'
Замена
P. Digby
️️️️
L. Jones
73'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Х. Книббс
72'
63'
Замена
Э. Грант
️️️️
А. Одимайо
Замена
G. Taylor
️️️️
Д. Окедина
59'
Желтая карточка
Д. Айредейл
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кембридж Юнайтед
5
Lloyd Jones
ЦЗ
12
Джабриль Окедина
ЦЗ
6
Йенсен Уэйр
ЦП
2
George Williams
ЦФ
28
Сэм Смит
ЦФ
11
Harrison Dunk
ЦФ
27
Ben Worman
ЦФ
8
Харви Книббс
ЦФ
19
Адам Мэй
ЦФ
15
Джек Айредейл
ЦФ
33
Димитар Митов
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Суиндон Таун
13
Гарри МакКирди
ЦФ
3
Эллис Яндоло
ЦФ
19
Джек Пэйн
ЦФ
4
Райан Ист
ЦФ
3
Ромони Кричлоу
ЦФ
24
Акин Одимайо
ЦФ
12
Льюис Уорд
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
Кембридж Юнайтед
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
6
Paul Digby
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
17
Liam O'Neil
ЦФ
5
Greg Taylor
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Суиндон Таун
35
Джо Воллакотт
ВР
10
Энтони Гордон
ЛВ
42
Энтони Грант
ЦФ
2
Роб Хант
ЦФ
2-1-5
5
12
Окедина
6
Уэйр
8
Книббс
33
Митов
15
Айредейл
19
Мэй
27
5
19
Пэйн
12
Уорд
24
Одимайо
3
Кричлоу
4
Ист
5
6
6
5
8
Книббс
9
Айронсайд
9
Айронсайд
8
Книббс
12
Окедина
5
5
12
Окедина
24
Одимайо
42
Грант
42
Грант
24
Одимайо
Остались в запасе
Кембридж Юнайтед
Суиндон Таун
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
17
Liam O'Neil
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
10
Энтони Гордон
ЛВ
35
Джо Воллакотт
ВР
2
Роб Хант
ЦФ
Главный тренер
Марк Купер
Остались в запасе
25
William Mannion
ВР
2
Liam Bennett
ЦЗ
17
Liam O'Neil
ЦФ
16
James Brophy
ЦФ
Остались в запасе
10
Энтони Гордон
ЛВ
35
Джо Воллакотт
ВР
2
Роб Хант
ЦФ
Главный тренер
Ричард Мани
Главный тренер
Марк Купер
Статистика матча Кембридж Юнайтед - Суиндон Таун
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 14 тур
Лейтон Ориент
3 : 0
31.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 2
20.10.2026
Уиком Уондерерс
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
- : -
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Барнет
1 : 3
20.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
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2022.01.08 19:54
1
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2022.01.08 00:50
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2017.02.23 22:20
Кубок Англии. «Ньюкасл» в дебютном матче Триппьера проиграл дома «Кембриджу» из Лиги 1
2022.01.08 19:54
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» на выезде разгромил «Суиндон» и продлил победную серию до семи матчей
2022.01.08 00:50
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2017.02.23 22:20
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