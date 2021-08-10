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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Бэрроу - Сканторп Юнайтед
Бэрроу - Сканторп Юнайтед: обзор матча 10 августа 2021
Бэрроу
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 0
Завершен
Сканторп Юнайтед
50'
D. Sea
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бэрроу - Сканторп Юнайтед
Замена
C. Brown
️️️️
N. Ntlhe
78'
Замена
Д. Грейсон
️️️️
F. Arthur
70'
Замена
O. Zanzala
️️️️
Д. Гордон
68'
ГОЛ! 1:0!
D. Sea
Пас отдал
M. Ellis
50'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
25
Festus Arthur
ЦЗ
23
Патрик Броу
ЦП
10
Джош Гордон
ЦФ
29
Paul Farman
ЦФ
5
Mark Ellis
ЦФ
24
Ngosi Ntlhe
ЦФ
33
Ремео Хаттон
ЦФ
4
Том Уайт
ЦФ
28
Олли Бэнкс
ЦФ
14
Jamie Devitt
ЦФ
26
Dimitri Sea
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Сканторп Юнайтед
21
Райан Лофт
ЦФ
6
Алекс Кеньон
ЦФ
4
Harry Davis
ЦФ
4
George Taft
ЦФ
30
Tom Pugh
ЦФ
16
Rory Watson
ЦФ
Бэрроу
35
Scott Maloney
ВР
25
Offrande Zanzala
ЦФ
33
Luke James
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
18
Джо Грейсон
ЦФ
0
C. Brown
ЦФ
Сканторп Юнайтед
14
Devarn Green
ЦФ
1-1-5
25
23
Броу
4
Уайт
26
14
28
Бэнкс
33
Хаттон
5
6
Кеньон
16
30
4
4
10
Гордон
25
25
10
Гордон
25
18
Грейсон
18
Грейсон
25
24
0
0
24
Остались в запасе
Бэрроу
Сканторп Юнайтед
35
Scott Maloney
ВР
33
Luke James
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
14
Devarn Green
ЦФ
Остались в запасе
35
Scott Maloney
ВР
33
Luke James
ЦФ
4
Jason Taylor
ЦФ
27
Josh Kay
ЦФ
Остались в запасе
14
Devarn Green
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Бэрроу - Сканторп Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
- : -
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 15 тур
Галифакс
2 : 3
27.10.2026
Бэрроу
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Сканторп Юнайтед
- : -
27.11.2026
Уилдстон
Англия. Национальная лига, 19 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Гейтсхед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Олдершот
2 : 0
21.11.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Сканторп Юнайтед
1 : 1
14.11.2026
Уэртинг
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бостон Юнайтед
2 : 1
31.10.2026
Сканторп Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Тамуорт
4 : 1
27.10.2026
Сканторп Юнайтед
Информация о матче
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Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
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2024.09.24 20:35
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2022.01.08 21:09
1
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Хиддинк: «Лофтус-Чик обладает физическими данными взрослого футболиста, но ему всего 19»
2016.01.10 23:53
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
«Челси» – «Сканторп Юнайтед». Онлайн-трансляция
2016.01.10 16:38
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