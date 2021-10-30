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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Зальцбург
Рид - Зальцбург: обзор матча 30 октября 2021
Рид
30.10.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Зальцбург
9'
Л. Мейсль
90+3'
Л. Микич
83'
Ж. Адаму
85'
Н. Окафор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Зальцбург
90'
+6
Желтая карточка
Н. Зайвальд
ГОЛ! 2:2!
Л. Микич
Пас отдал
М. Лакнер
90'
+3
87'
Желтая карточка
Ж. Онгуене
87'
Замена
М. Вебер
️️️️
А. Ульмер
Замена
Л. Микич
️️️️
Ф. Помер
87'
85'
ГОЛ! 1:2!
Н. Окафор
83'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Адаму
Замена
С. Шабби
️️️️
С. Нутц
78'
72'
Пенальти не реализован!
Р. Кристенсен
Замена
M. Satin
️️️️
А. Байич
72'
Желтая карточка
С. Радлингер
70'
Желтая карточка
Ф. Помер
69'
Желтая карточка
Ф. Зивальд
65'
60'
Замена
Н. Окафор
️️️️
К. Адейеми
60'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Н. Капалдо
53'
Желтая карточка
А. Ульмер
16'
Желтая карточка
Н. Капалдо
ГОЛ! 1:0!
Л. Мейсль
Пас отдал
А. Байич
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
4
Тин Плавотич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
17
Филипп Помер
ЦФ
37
Nikola Stosic
ЦФ
22
Стефан Нутц
ЦФ
25
Феликс Зивальд
ЦФ
12
Анте Байич
ЦФ
4
Марсель Зигль
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
13
Бернардо
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Рид
1
Jonas Wendlinger
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
9
Сейфедин Шабби
ЦФ
9
Лео Микич
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
2-1-5
1
Радлингер
55
Мейсль
4
Плавотич
6
Лакнер
25
Зивальд
10
Вайссмайер
4
Зигль
12
Байич
22
Нутц
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
68
Онгуене
13
Бернардо
17
Ульмер
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
11
Ааронсон
14
Адейеми
20
Адаму
22
Нутц
9
Шабби
9
Шабби
22
Нутц
17
Помер
9
Микич
9
Микич
17
Помер
12
Байич
11
11
12
Байич
14
Адейеми
19
Окафор
19
Окафор
14
Адейеми
17
Ульмер
8
Вебер
8
Вебер
17
Ульмер
24
Капалдо
24
Сучич
24
Сучич
24
Капалдо
Остались в запасе
Рид
Зальцбург
1
Jonas Wendlinger
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
9
Роко Шимич
ЦФ
Остались в запасе
1
Jonas Wendlinger
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
30
Милош Йовичич
ЦЗ
6
Constantin Reiner
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
9
Роко Шимич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Статистика матча Рид - Зальцбург
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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