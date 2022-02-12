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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Майнц
Фрайбург - Майнц: обзор матча 12 февраля 2022
Фрайбург
12.02.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Майнц
69'
Н. Петерсен
31'
А. Хак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Майнц
86'
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
86'
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Онисиво
Замена
Э. Демирович
️️️️
У. Ен Чон
85'
78'
Замена
Л. Баррейро
️️️️
Д. Кор
76'
Желтая карточка
Д. Кор
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Н. Хефлер
69'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
67'
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
67'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
М. Эггештайн
67'
65'
Замена
Ж. Бутьюс
️️️️
Л. Джэ Сон
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Хак
7'
Желтая карточка
А. Сташ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
7
Роланд Салаи
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Аарон Мартин
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
19
Мусса Ниахате
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
9
Карим Онисиво
ЦФ
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
37
Делано Бургзорг
ЛВ
18
Леандро Баррейро
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
7
Кевин Штегер
АП
11
Адам Салаи
ЦФ
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Флеккен
30
Гюнтер
4
Шлоттербек
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
7
Салаи
9
Хелер
3-3-1-1-2
27
Центнер
16
Белл
19
Ниахате
42
Хак
30
Видмер
18
Сташ
24
Мартин
31
Кор
7
Джэ Сон
9
Буркардт
9
Онисиво
8
Эггештайн
19
Хаберер
19
Хаберер
8
Эггештайн
7
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
11
Чон
9
Демирович
9
Демирович
11
Чон
31
Кор
18
Баррейро
18
Баррейро
31
Кор
7
Джэ Сон
14
Бутьюс
14
Бутьюс
7
Джэ Сон
9
Онисиво
11
Салаи
11
Салаи
9
Онисиво
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
Остались в запасе
Фрайбург
Майнц
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Бо Свенссон
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
7
Кевин Штегер
АП
37
Делано Бургзорг
ЛВ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Бо Свенссон
Статистика матча Фрайбург - Майнц
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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