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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Штутгарт
Байер - Штутгарт: обзор матча 12 февраля 2022
Байер
12.02.2022, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
4 : 2
Завершен
Штутгарт
41'
М. Диаби
52'
А. Адли
86'
Ф. Вирц
90'
П. Шик
49'
Т. Томаш
88'
Т. Томаш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Штутгарт
90'
+4
Желтая карточка
К. Мавропанос
Замена
Л. Аларио
️️️️
М. Диаби
90'
+1
Замена
Т. Фосу-Менса
️️️️
Ж. Фримпонг
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
П. Шик
Пас отдал
Ф. Вирц
90'
88'
ГОЛ! 3:2!
Т. Томаш
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вирц
Пас отдал
Ч. Арангис
86'
84'
Замена
М. Климович
️️️️
П. Штенцель
Желтая карточка
М. Баккер
83'
Замена
Паулиньо
️️️️
А. Адли
74'
71'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
В. Эндо
Замена
Ч. Арангис
️️️️
К. Демирбай
70'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Р. Андрих
70'
Желтая карточка
Р. Андрих
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Адли
Пас отдал
К. Демирбай
52'
51'
Желтая карточка
В. Эндо
49'
ГОЛ! 1:1!
Т. Томаш
Пас отдал
О. Мангала
Желтая карточка
К. Демирбай
45'
ГОЛ! 1:0!
М. Диаби
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
8
Роберт Андрих
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
ПВ
21
Амин Адли
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
26
Силас
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
10
Танги Кулибали
ЛВ
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Ферстер
АП
40
Матео Климович
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
5
Баккер
12
Тапсоба
5
Хинкапе
30
Фримпонг
8
Андрих
26
Демирбай
19
Диаби
7
Вирц
14
Шик
21
Адли
3-4-2-1
21
Мюллер
15
Мавропанос
21
Ито
16
Каразор
15
Штенцель
3
Эндо
23
Мангала
3
Соса
10
Фюрих
26
Силас
8
Томаш
30
Фримпонг
27
Фосу-Менса
27
Фосу-Менса
30
Фримпонг
26
Демирбай
20
Арангис
20
Арангис
26
Демирбай
8
Андрих
25
Паласиос
25
Паласиос
8
Андрих
21
Адли
10
Паулиньо
10
Паулиньо
21
Адли
19
Диаби
27
Аларио
27
Аларио
19
Диаби
15
Штенцель
40
Климович
40
Климович
15
Штенцель
3
Эндо
10
Кулибали
10
Кулибали
3
Эндо
Остались в запасе
Байер
Штутгарт
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
36
Никлас Ломб
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
38
Карим Беллараби
ПВ
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
27
Эрик Томми
ЛП
8
Науиру Ахамада
ЦП
17
Эмер Беяз
АП
10
Даниэль Дидави
АП
10
Филипп Ферстер
АП
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Байер - Штутгарт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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