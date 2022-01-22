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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 22 января 2022
Фрайбург
22.01.2022, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Штутгарт
37'
Х. Ито (АГ)
72'
К. Шаде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фрайбург - Штутгарт
90'
+4
Желтая карточка
Б. Соса
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
86'
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
86'
86'
Замена
Э. Беяз
️️️️
Х. Ито
Замена
Р. Салаи
️️️️
К. Шаде
74'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Э. Демирович
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Шаде
Пас отдал
Э. Демирович
72'
72'
Замена
Л. Эглофф
️️️️
Т. Кулибали
72'
Замена
Н. Ахамада
️️️️
О. Мангала
Замена
М. Гульде
️️️️
Л. Кюблер
67'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Ито
37'
Желтая карточка
Н. Хефлер
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Штутгарт
21
Флориан Мюллер
ВР
3
Борна Соса
ЛЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
10
Танги Кулибали
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Орель Мангала
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
25
Алексис Тибиди
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
11
У Ен Чон
ПВ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Науиру Ахамада
ЦП
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
17
Эмер Беяз
АП
25
Лилиан Эглофф
АП
26
Силас
ПВ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
4
Шлоттербек
3
Линхарт
17
Кюблер
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
7
Шаде
9
Хелер
9
Демирович
4-2-2-2
21
Мюллер
3
Антон
21
Ито
15
Мавропанос
3
Соса
3
Эндо
23
Мангала
10
Фюрих
10
Кулибали
25
Тибиди
11
Калайджич
17
Кюблер
5
Гульде
5
Гульде
17
Кюблер
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
7
Шаде
7
Салаи
7
Салаи
7
Шаде
9
Демирович
11
Чон
11
Чон
9
Демирович
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
23
Мангала
8
Ахамада
8
Ахамада
23
Мангала
21
Ито
17
Беяз
17
Беяз
21
Ито
10
Кулибали
25
Эглофф
25
Эглофф
10
Кулибали
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
26
Силас
ПВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
Остались в запасе
26
Силас
ПВ
1
Фабиан Бредлов
ВР
16
Атакан Каразор
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
28
Николас Нартей
ЦП
40
Матео Климович
АП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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