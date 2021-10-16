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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - РБ Лейпциг
Фрайбург - РБ Лейпциг: обзор матча 16 октября 2021
Фрайбург
16.10.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
РБ Лейпциг
64'
У. Ен Чон
32'
Э. Форсберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - РБ Лейпциг
Замена
Я. Кайтель
️️️️
М. Эггештайн
90'
+4
89'
Желтая карточка
Н. Мукиэле
85'
Желтая карточка
М. Симакан
Замена
К. Шаде
️️️️
Р. Салаи
80'
79'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
Д. Собослаи
78'
Замена
Анхелиньо
️️️️
Й. Гвардиол
Замена
Н. Петерсен
️️️️
У. Ен Чон
76'
67'
Замена
А. Силва
️️️️
Э. Форсберг
ГОЛ! 1:1!
У. Ен Чон
Пас отдал
В. Грифо
64'
57'
Желтая карточка
Й. Гвардиол
Замена
Р. Салаи
️️️️
М. Гульде
48'
44'
Желтая карточка
А. Айдара
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Форсберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
25
Кильянн Сильдийя
ЦФ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
21
Амаду Айдара
ЦП
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Марш
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
14
Янник Кайтель
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
РБ Лейпциг
1
Хосеп Мартинес
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Флеккен
30
Гюнтер
3
Линхарт
4
Шлоттербек
5
Гульде
27
Хефлер
8
Эггештайн
32
Грифо
11
Чон
9
Хелер
25
Сильдийя
4-2-2-2
25
Гулачи
3
Симакан
16
Клостерманн
24
Гвардиол
4
Орбан
21
Айдара
44
Кампль
8
Собослаи
10
Форсберг
15
Поульсен
28
Нкунку
8
Эггештайн
14
Кайтель
14
Кайтель
8
Эггештайн
5
Гульде
7
Салаи
7
Салаи
5
Гульде
Салаи
7
Шаде
7
Шаде
Салаи
11
Чон
18
Петерсен
18
Петерсен
11
Чон
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
17
Анхелиньо
24
Гвардиол
8
Собослаи
20
Мукиэле
20
Мукиэле
8
Собослаи
10
Форсберг
19
Силва
19
Силва
10
Форсберг
Остались в запасе
Фрайбург
РБ Лейпциг
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Джесс Марш
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
19
Яник Хаберер
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Остались в запасе
12
Уго Новоа
ПВ
1
Хосеп Мартинес
ВР
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Джесс Марш
Статистика матча Фрайбург - РБ Лейпциг
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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