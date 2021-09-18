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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Майнц - Фрайбург
Майнц - Фрайбург: обзор матча 18 сентября 2021
Майнц
18.09.2021, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Фрайбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Майнц - Фрайбург
Желтая карточка
Р. Центнер
90'
+4
90'
+4
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Л. Кюблер
Замена
К. Штегер
️️️️
Ж. Бутьюс
88'
81'
Замена
В. Грифо
️️️️
К. Шаде
81'
Замена
У. Ен Чон
️️️️
Р. Салаи
Замена
А. Сташ
️️️️
Л. Баррейро
78'
66'
Замена
М. Эггештайн
️️️️
Я. Хаберер
66'
Замена
Н. Петерсен
️️️️
Л. Хелер
65'
Желтая карточка
Н. Шлоттербек
Замена
М. Ингвартсен
️️️️
Ж. Буркардт
59'
Замена
К. Онисиво
️️️️
А. Салаи
46'
Желтая карточка
А. Хак
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Майнц
27
Робин Центнер
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
16
Штефан Белл
ЦЗ
42
Александер Хак
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
18
Леандро Баррейро
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
14
Жан-Поль Бутьюс
АП
9
Жонатан Буркардт
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Фрайбург
1
Марк Флеккен
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
3
Филипп Линхарт
ЦЗ
4
Нико Шлоттербек
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Роланд Салаи
ПВ
7
Кевин Шаде
ПВ
9
Лукас Хелер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Майнц
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
18
Антон Сташ
ОП
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Кевин Штегер
АП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
9
Карим Онисиво
ЦФ
Фрайбург
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
13
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
11
У Ен Чон
ПВ
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
18
Нильс Петерсен
ЦФ
3-2-2-1-2
27
Центнер
16
Белл
42
Хак
6
Сент-Джуст
24
Лукоки
30
Видмер
18
Баррейро
31
Кор
14
Бутьюс
11
Салаи
9
Буркардт
3-2-2-2-1
1
Флеккен
3
Линхарт
4
Шлоттербек
5
Гульде
17
Кюблер
30
Гюнтер
14
Кайтель
19
Хаберер
7
Шаде
7
Салаи
9
Хелер
9
Буркардт
7
Ингвартсен
7
Ингвартсен
9
Буркардт
18
Баррейро
18
Сташ
18
Сташ
18
Баррейро
14
Бутьюс
7
Штегер
7
Штегер
14
Бутьюс
11
Салаи
9
Онисиво
9
Онисиво
11
Салаи
17
Кюблер
13
Шлоттербек
13
Шлоттербек
17
Кюблер
19
Хаберер
8
Эггештайн
8
Эггештайн
19
Хаберер
7
Шаде
32
Грифо
32
Грифо
7
Шаде
7
Салаи
11
Чон
11
Чон
7
Салаи
9
Хелер
18
Петерсен
18
Петерсен
9
Хелер
Остались в запасе
Майнц
Фрайбург
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Финн Дамен
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
21
Мервиль Папела
ЦП
7
Ли Джэ Сон
ЦФ
Остались в запасе
32
Бенжамин Уфофф
ВР
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
27
Николас Хефлер
ОП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Главный тренер
Бо Свенссон
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Майнц - Фрайбург
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
3 : 1
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Фрайбург
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
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