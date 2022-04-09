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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди Юнайтед - Данди
Данди Юнайтед - Данди: обзор матча 09 апреля 2022
Данди Юнайтед
09.04.2022, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
2 : 2
Завершен
Данди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
29
Кевин МакДональд
ОП
63
Дилан Левитт
ЦП
25
Райан Эдвардс
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
32
Тони Уотт
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Данди
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
10
Paul McGowan
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
1-1-1-5
4
29
МакДональд
63
Левитт
10
Кларк
6
33
21
Нисканен
32
Уотт
3-4-4
2
6
3
8
8
26
10
5
Суини
10
21
Маллен
13
Остались в запасе
Данди Юнайтед
Данди
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
58
Mathew Anim Cudjoe
ЦП
23
Chris Mochrie
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
Остались в запасе
30
Harrison Sharp
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Данди Юнайтед - Данди
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тэннадайс Парк
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Данди Юнайтед
Данди
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1
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2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
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«Данди Юнайтед» – «УНА Штрассен»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.94
2025.07.23 11:37
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2022.08.28 16:14
Голкипер «Данди Юнайтед» отразил три пенальти в одном матче
2016.09.11 14:21
8
15-летний голкипер прошел просмотр в «Арсенале»
2015.11.20 07:58
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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