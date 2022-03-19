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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди Юнайтед
Сент-Миррен - Данди Юнайтед: обзор матча 19 марта 2022
Сент-Миррен
19.03.2022, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
1 : 2
Завершен
Данди Юнайтед
3'
J. Henderson
57'
M. McNulty
90+6'
M. McNulty
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Миррен - Данди Юнайтед
90'
+7
Желтая карточка
M. McNulty
90'
+6
ГОЛ! 1:2!
M. McNulty
Замена
D. Lyness
️️️️
А. Грейв
90'
Красная карточка
Д. Анвик
89'
Замена
К. Мэйн
️️️️
И. Брофи
82'
Замена
И. Эрхахон
️️️️
А. Пауэр
82'
69'
Желтая карточка
Р. Эдвардс
Замена
А. Грейв
️️️️
Г. Килти
66'
Замена
C. McCarthy
️️️️
J. Henderson
66'
57'
ГОЛ! 1:1!
M. McNulty
18'
Желтая карточка
S. McMann
ГОЛ! 1:0!
J. Henderson
Пас отдал
К. Ронан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
2
Ричард Тейт
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
13
Алекс Гогич
ОП
25
Коннор Ронан
ЦП
4
Алан Пауэр
ЦП
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
29
Miller Thomson
ЦП
63
Дилан Левитт
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
10
Ники Кларк
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
2-1-2-5
2
Тейт
22
Фрэйзер
13
Гогич
25
Ронан
4
Пауэр
18
Данн
27
Брофи
17
11
Килти
5
Шонесси
2-2-5
4
33
29
63
Левитт
31
Зигрист
36
21
Нисканен
66
Батчер
25
Эдвардс
Грейв
36
36
Грейв
17
15
15
17
4
Пауэр
21
Эрхахон
21
Эрхахон
4
Пауэр
27
Брофи
30
Мэйн
30
Мэйн
27
Брофи
11
Килти
21
Грейв
21
Грейв
11
Килти
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди Юнайтед
8
Райан Флинн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
10
Ники Кларк
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
8
Райан Флинн
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
10
Ники Кларк
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Миррен - Данди Юнайтед
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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