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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Миррен
Данди - Сент-Миррен: обзор матча 09 марта 2022
Данди
09.03.2022, среда, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Сент-Миррен
90+3'
К. Ронан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Сент-Миррен
90'
+4
Желтая карточка
К. Ронан
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
К. Ронан
Пас отдал
J. Henderson
87'
Замена
А. Грейв
️️️️
И. Брофи
Замена
В. Дэйли-Кэмпбелл
️️️️
M. Anderson
83'
77'
Замена
J. Henderson
️️️️
Г. Килти
Замена
S. Byrne
️️️️
Л. МакКован
62'
Замена
З. Радден
️️️️
D. McDaid
62'
51'
Желтая карточка
Р. Тейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
30
Harrison Sharp
ВР
2
Cammy Kerr
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
13
Алекс Гогич
ОП
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
18
Чарльз Данн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
41
Thomas Welsh
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
7
Зак Радден
ЦФ
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
27
Петер Урминский
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
21
Алекс Грейв
ЦФ
4-3-3
30
2
3
6
5
27
8
38
МакГинн
14
МакКован
5
Суини
10
2-1-3-4
36
2
Тейт
17
Тансер
13
Гогич
4
Пауэр
25
Ронан
11
Джонс
11
Килти
18
Данн
5
Шонесси
27
Брофи
8
20
Дэйли-Кэмпбелл
20
Дэйли-Кэмпбелл
8
14
МакКован
8
8
14
МакКован
27
7
Радден
7
Радден
27
11
Килти
17
17
11
Килти
27
Брофи
21
Грейв
21
Грейв
27
Брофи
Остались в запасе
Данди
Сент-Миррен
41
Thomas Welsh
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
27
Петер Урминский
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
41
Thomas Welsh
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
4
Zeno Ibsen Rossi
ЦФ
Остались в запасе
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
27
Петер Урминский
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди - Сент-Миррен
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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Сент-Миррен
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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