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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Данди Юнайтед
Данди - Данди Юнайтед: обзор матча 01 февраля 2022
Данди
01.02.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Данди - Данди Юнайтед
Замена
J. Chapman
️️️️
Д. Маллен
88'
70'
Замена
P. Pawlett
️️️️
M. McNulty
70'
Замена
И. Нисканен
️️️️
S. McMann
Замена
З. Радден
️️️️
Н. МакГинн
62'
Замена
Л. МакКован
️️️️
C. Adam
62'
Желтая карточка
C. Adam
61'
Замена
J. McGhee
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Данди Юнайтед
33
Scott McMann
ЦЗ
63
Дилан Левитт
ЦП
32
Тони Уотт
ЦФ
31
Бенжамин Зигрист
ЦФ
2
Kieran Freeman
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
6
Ross Graham
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
10
Ники Кларк
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Данди
6
Jordan McGhee
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
7
Зак Радден
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Данди Юнайтед
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
33
Liam Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
3-4-3
1
20
Дэйли-Кэмпбелл
4
2
8
26
38
МакГинн
8
10
5
Суини
21
Маллен
1-1-5
33
63
Левитт
66
Батчер
36
10
Кларк
6
Харкс
6
20
Дэйли-Кэмпбелл
6
6
20
Дэйли-Кэмпбелл
21
Маллен
14
14
21
Маллен
38
МакГинн
7
Радден
7
Радден
38
МакГинн
26
14
МакКован
14
МакКован
26
33
21
Нисканен
21
Нисканен
33
36
8
8
36
Остались в запасе
Данди
Данди Юнайтед
16
Christie Elliot
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
33
Liam Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
16
Christie Elliot
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
27
Declan McDaid
ЦП
8
Джош Маллиган
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
29
Кевин МакДональд
ОП
33
Liam Smith
ЦФ
15
Льюис Нилсон
ЦФ
23
Chris Mochrie
ЦФ
10
Archie Meekison
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Данди - Данди Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Данди
Данди Юнайтед
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