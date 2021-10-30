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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди
Сент-Миррен - Данди: обзор матча 30 октября 2021
Сент-Миррен
30.10.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
0 : 1
Завершен
Данди
11'
M. Anderson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Данди
86'
Замена
C. Elliot
️️️️
P. McGowan
Желтая карточка
K. Dennis
78'
76'
Замена
J. McGhee
️️️️
M. Anderson
Замена
Р. Тейт
️️️️
K. McAllister
75'
73'
Желтая карточка
A. Legzdins
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Мэйн
65'
56'
Замена
Д. Маллен
️️️️
C. Sheridan
Замена
Г. Килти
️️️️
Р. Флинн
56'
44'
Желтая карточка
Р. Суини
11'
ГОЛ! 0:1!
M. Anderson
Пас отдал
P. McMullan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
15
Conor McCarthy
ЦЗ
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
30
Кертис Мэйн
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
23
Cillian Sheridan
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
11
Грег Килти
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Данди
6
Jordan McGhee
ЦЗ
4
Liam Fontaine
ЦЗ
16
Christie Elliot
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Дэнни Маллен
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
3-2-5
15
22
Фрэйзер
17
Тансер
4
Пауэр
25
Ронан
27
Брофи
5
Шонесси
7
8
Флинн
31
Анвик
3-3-4
1
5
2
3
8
10
26
14
МакКован
5
Суини
10
23
7
2
Тейт
2
Тейт
7
8
Флинн
11
Килти
11
Килти
8
Флинн
30
Мэйн
9
9
30
Мэйн
8
6
6
8
10
16
16
10
23
21
Маллен
21
Маллен
23
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
4
Liam Fontaine
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
44
Matthew Millar
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
4
Liam Fontaine
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Сент-Миррен - Данди
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
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Сент-Миррен
Данди
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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