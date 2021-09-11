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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Сент-Миррен - Данди Юнайтед
Сент-Миррен - Данди Юнайтед: обзор матча 11 сентября 2021
Сент-Миррен
11.09.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Данди Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Миррен - Данди Юнайтед
82'
Желтая карточка
К. Батчер
78'
Замена
М. Коннолли
️️️️
Р. Эдвардс
Замена
Р. Тейт
️️️️
M. Millar
67'
Замена
K. McAllister
️️️️
К. Ронан
66'
61'
Замена
L. Appere
️️️️
P. Pawlett
45'
Замена
Д. Левитт
️️️️
L. Smith
Желтая карточка
М. Фрэйзер
37'
Желтая карточка
И. Брофи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
44
Matthew Millar
ЦП
25
Коннор Ронан
ЦП
17
Джейми МакГрат
АП
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
15
Дилан Рид
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди Юнайтед
31
Тревор Карсон
ВР
4
Charlie Mulgrew
ЦЗ
33
Scott McMann
ЦЗ
21
Илмари Нисканен
ЦФ
33
Liam Smith
ЦФ
25
Райан Эдвардс
ЦФ
8
Peter Pawlett
ЦФ
66
Калум Батчер
ЦФ
7
Жеандо Фукс
ЦФ
36
M. McNulty
ЦФ
6
Иан Харкс
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
2
Ричард Тейт
ЦЗ
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Данди Юнайтед
63
Дилан Левитт
ЦП
10
Ники Кларк
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Марк Коннолли
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Louis Appere
ЦФ
3-2-1-5
22
Фрэйзер
15
17
Тансер
44
25
Ронан
17
МакГрат
5
Шонесси
27
Брофи
30
Мэйн
15
Рид
31
Анвик
2-5
31
Карсон
4
33
8
6
Харкс
36
7
Фукс
66
Батчер
44
2
Тейт
2
Тейт
44
25
Ронан
7
7
25
Ронан
33
63
Левитт
63
Левитт
33
25
Эдвардс
6
Коннолли
6
Коннолли
25
Эдвардс
8
9
9
8
Остались в запасе
Сент-Миррен
Данди Юнайтед
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
10
Ники Кларк
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
19
Дэнни Финлейсон
ЦФ
8
Райан Флинн
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Остались в запасе
10
Ники Кларк
ЦФ
31
Jack Newman
ЦФ
6
Mark Reynolds
ЦФ
3
Adrian Spörle
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Главный тренер
Миксу Паателайнен
Статистика матча Сент-Миррен - Данди Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Данди Юнайтед
- : -
28.11.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Сент-Джонстон
1 : 1
17.10.2026
Данди Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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Данди Юнайтед
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