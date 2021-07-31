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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Данди - Сент-Миррен
Данди - Сент-Миррен: обзор матча 31 июля 2021
Данди
31.07.2021, суббота, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Сент-Миррен
44'
Д. Шонесси (АГ)
60'
Д. Каммингс
4'
И. Брофи
55'
Д. МакГрат (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Данди - Сент-Миррен
79'
Замена
K. Dennis
️️️️
И. Брофи
74'
Замена
Р. Тейт
️️️️
J. Henderson
72'
Замена
Г. Килти
️️️️
И. Эрхахон
Красная карточка
M. Anderson
69'
ГОЛ! 2:2!
Д. Каммингс
Пас отдал
J. Marshall
60'
55'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. МакГрат
Желтая карточка
C. Adam
44'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. Шонесси
44'
Желтая карточка
P. McMullan
41'
41'
Желтая карточка
И. Брофи
40'
Желтая карточка
Д. Шонесси
Замена
Р. Суини
️️️️
C. Elliot
39'
Замена
Д. Каммингс
️️️️
Д. Маллен
17'
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Брофи
Пас отдал
К. Мэйн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
3
Jordan Marshall
ЦЗ
5
Lee Ashcroft
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
8
Max Anderson
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
26
Charlie Adam
ЦП
16
Christie Elliot
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Сент-Миррен
22
Маркус Фрэйзер
ЦЗ
17
Скотт Тансер
ЦЗ
4
Алан Пауэр
ЦП
17
Джейми МакГрат
ЦП
18
Чарльз Данн
ЦФ
31
Джейк Анвик
ЦФ
5
Джо Шонесси
ЦФ
21
Итан Эрхахон
ЦФ
17
Jay Henderson
ЦФ
30
Кертис Мэйн
ЦФ
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Данди
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
23
Cillian Sheridan
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
5
Райан Суини
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Сент-Миррен
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
2
Ричард Тейт
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
11
Грег Килти
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
94
Ли Эрвин
ЦФ
3-4-2
1
3
5
6
8
26
16
10
10
21
Маллен
2-2-5
22
Фрэйзер
17
Тансер
4
Пауэр
17
МакГрат
5
Шонесси
27
Брофи
30
Мэйн
17
21
Эрхахон
21
Маллен
9
Каммингс
9
Каммингс
21
Маллен
16
5
Суини
5
Суини
16
17
2
Тейт
2
Тейт
17
21
Эрхахон
11
Килти
11
Килти
21
Эрхахон
27
Брофи
9
9
27
Брофи
Остались в запасе
Данди
Сент-Миррен
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
23
Cillian Sheridan
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Стивен Робинсон
Остались в запасе
19
Corey Panter
ЦЗ
27
Declan McDaid
ЦП
23
Cillian Sheridan
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
36
Dean Lyness
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
8
Cameron MacPherson
ЦЗ
94
Ли Эрвин
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Главный тренер
Стивен Робинсон
Статистика матча Данди - Сент-Миррен
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
4 : 1
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Дэнс Парк
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2018.06.02 19:25
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
Гути вместо «Реала» может возглавить клуб из шотландского Чемпионшипа
2018.06.02 19:25
Марез: «В Шотландии мы тренировались в снегу, так что я взял напрокат велосипед и сбежал»
2016.04.29 20:10
4
В Шотландии отметили 70-летие турне московского «Динамо» по Великобритании
2015.11.29 05:11
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