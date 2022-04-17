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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Славия
Яблонец - Славия: обзор матча 17 апреля 2022
Яблонец
17.04.2022, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Славия
87'
Я. Кроб
31'
И. Шранц
84'
С. Тецл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Славия
90'
+6
Желтая карточка
О. Колар
Желтая карточка
Я. Кроб
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
И. Шранц
Желтая карточка
Я. Мартинец
90'
+3
90'
+3
Желтая карточка
С. Тецл
ГОЛ! 1:2!
Я. Кроб
Пас отдал
Я. Мартинец
87'
87'
Замена
П. Шевчик
️️️️
Я. Громада
87'
Замена
О. Дорли
️️️️
И. Траоре
84'
ГОЛ! 0:2!
С. Тецл
Пас отдал
М. Таловеров
Замена
Я. Кроб
️️️️
Я. Зелены
74'
Замена
V. Kadlec
️️️️
В. Пиларж
74'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Т. Хюбшман
73'
Желтая карточка
Я. Сильны
67'
Замена
Я. Сильны
️️️️
Д. Икаунекс
57'
55'
Замена
М. Таловеров
️️️️
Д. Фила
55'
Замена
П. Олаинка
️️️️
С. Плавсич
43'
Желтая карточка
Д. Фила
31'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Желтая карточка
В. Пиларж
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
9
Давис Икаунекс
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
33
Тарас Качараба
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
14
Якуб Громада
ОП
95
Срджан Плавсич
ЦП
39
Давид Юрасек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Даниэл Фила
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
21
Ян Сильны
ЦФ
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
99
Петер Олаинка
ЛВ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
23
Петр Шевчик
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
4-4-1-1
1
Гануш
27
Кубишта
30
Зелены
4
Мартинец
23
Сурзин
9
Икаунекс
3
Хюбшман
8
Гоушка
27
Кратохвил
11
Пиларж
95
Чернак
3-1-3-3
1
Колар
18
Бах
15
Кудела
33
Качараба
14
Громада
95
Плавсич
39
Юрасек
12
Траоре
11
Тецл
11
Фила
26
Шранц
30
Зелены
16
Кроб
16
Кроб
30
Зелены
3
Хюбшман
7
Поважанец
7
Поважанец
3
Хюбшман
11
Пиларж
7
7
11
Пиларж
9
Икаунекс
21
Сильны
21
Сильны
9
Икаунекс
95
Плавсич
99
Олаинка
99
Олаинка
95
Плавсич
11
Фила
40
Таловеров
40
Таловеров
11
Фила
12
Траоре
19
Дорли
19
Дорли
12
Траоре
14
Громада
23
Шевчик
23
Шевчик
14
Громада
Остались в запасе
Яблонец
Славия
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
Главный тренер
Зденко Фртала
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
Остались в запасе
30
Алеш Мандоус
ВР
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
11
Йира Сор
ПВ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Яблонец - Славия
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
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