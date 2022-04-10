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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Славия - Пардубице
Славия - Пардубице: обзор матча 10 апреля 2022
Славия
10.04.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 28 тур
4 : 0
Завершен
Пардубице
41'
Л. Провод (П)
54'
Л. Провод
62'
И. Шранц
84'
И. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славия - Пардубице
ГОЛ! 4:0!
И. Траоре
Пас отдал
С. Тецл
84'
Желтая карточка
А. Усу
81'
Замена
И. Траоре
️️️️
Д. Фила
81'
Замена
️️️️
И. Шранц
74'
Замена
О. Кудела
️️️️
А. Бах
74'
Замена
П. Шевчик
️️️️
С. Плавсич
74'
Замена
С. Тецл
️️️️
О. Лингр
74'
71'
Замена
V. Sychra
️️️️
В. Патрак
ГОЛ! 3:0!
И. Шранц
Пас отдал
С. Плавсич
62'
60'
Замена
L. Matejka
️️️️
D. Huf
57'
Желтая карточка
В. Патрак
ГОЛ! 2:0!
Л. Провод
Пас отдал
Д. Фила
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Провод
41'
Желтая карточка
Л. Провод
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
30
Алеш Мандоус
ВР
2
Давид Говорка
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
18
Александер Бах
ПЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
39
Давид Юрасек
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
11
Даниэл Фила
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Пардубице
10
Войтех Патрак
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
7
Камил Вацек
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
20
Каду
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
23
Петр Шевчик
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Stepan Hrncir
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
3-1-3-1-2
30
Мандоус
2
Говорка
4
Усу
18
Бах
14
Громада
39
Юрасек
32
Лингр
95
Плавсич
17
Провод
26
Шранц
11
Фила
3-5
10
Патрак
24
Солил
7
Вацек
20
Каду
9
31
Костка
0
25
18
Бах
15
Кудела
15
Кудела
18
Бах
95
Плавсич
23
Шевчик
23
Шевчик
95
Плавсич
11
Фила
12
Траоре
12
Траоре
11
Фила
32
Лингр
11
Тецл
11
Тецл
32
Лингр
9
12
12
9
10
Патрак
28
28
10
Патрак
Остались в запасе
Славия
Пардубице
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Stepan Hrncir
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
99
Петер Олаинка
ЛВ
1
Ондрей Колар
ВР
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Stepan Hrncir
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Славия - Пардубице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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