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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Яблонец
Пардубице - Яблонец: обзор матча 03 апреля 2022
Пардубице
03.04.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Синот Лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Яблонец
48'
D. Huf
36'
Т. Малински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Яблонец
86'
Желтая карточка
Т. Малински
84'
Замена
Я. Поважанец
️️️️
Я. Сильны
Замена
L. Matejka
️️️️
J. Rezek
82'
Желтая карточка
D. Huf
81'
Желтая карточка
Каду
79'
Желтая карточка
К. Вацек
74'
ГОЛ! 1:1!
D. Huf
Пас отдал
Каду
48'
Замена
В. Патрак
️️️️
E. Tischler
46'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
45'
+1
36'
ГОЛ! 0:1!
Т. Малински
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
24
Jakub Rezek
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
20
Каду
ЦФ
2
Робин Гранац
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Милош Кратохвил
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
21
Ян Сильны
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
10
Войтех Патрак
ЦП
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
Яблонец
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
7
Якуб Поважанец
ЦП
24
Томаш Смейкал
ПП
7
Доминик Плестил
ПП
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
2-5
35
Маркович
7
Вацек
24
Солил
14
5
Чихак
2
Гранац
20
Каду
0
4-3-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
30
Зелены
4
Мартинец
27
Кубишта
27
Кратохвил
3
Хюбшман
8
Гоушка
11
Пиларж
26
Малински
21
Сильны
14
10
Патрак
10
Патрак
14
24
12
12
24
9
9
9
9
21
Сильны
7
Поважанец
7
Поважанец
21
Сильны
Остались в запасе
Пардубице
Яблонец
4
Jan Halasz
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
7
Доминик Плестил
ПП
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
6
Лукас Черв
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
1
Иржи Летачек
ЦФ
Остались в запасе
30
Властимил Хрубы
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
24
Томаш Смейкал
ПП
7
Доминик Плестил
ПП
31
Torfiq Ali-Abubakar
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Пардубице - Яблонец
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
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