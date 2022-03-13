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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Пардубице
Спарта - Пардубице: обзор матча 13 марта 2022
Спарта
13.03.2022, воскресенье, 20:00
Чехия. Синот Лига, 25 тур
3 : 1
Завершен
Пардубице
60'
Л. Крейчи
85'
М. Минчев
89'
Л. Гараслин
90+2'
P. Cerny
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Пардубице
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
P. Cerny
ГОЛ! 3:0!
Л. Гараслин
89'
Замена
Ф. Соучек
️️️️
М. Сачек
88'
ГОЛ! 2:0!
М. Минчев
Пас отдал
Л. Гараслин
85'
Замена
М. Минчев
️️️️
Т. Чванчара
82'
71'
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
Каду
Желтая карточка
М. Витик
68'
Желтая карточка
М. Сачек
65'
ГОЛ! 1:0!
Л. Крейчи
Пас отдал
А. Гложек
60'
Желтая карточка
Д. Ганцко
59'
Замена
Л. Гараслин
️️️️
Я. Пешек
56'
Замена
Б. Докал
️️️️
А. Карабец
56'
46'
Замена
P. Cerny
️️️️
D. Huf
46'
Замена
J. Rezek
️️️️
E. Tischler
46'
Замена
L. Matejka
️️️️
J. Jerabek
27'
Желтая карточка
J. Jerabek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
3
Мартин Витик
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
9
Адам Карабец
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
10
Адам Гложек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
37
Томас Челюстка
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
31
Доминик Костка
ЦФ
0
J. Jerabek
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
5
Филип Чихак
ЦФ
20
Каду
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Спарта
1
Флориан Ницэ
ВР
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
11
Матей Ринеш
ЛВ
37
Ладислав Крейчи
ОП
9
Борек Докал
ЦП
10
Филип Соучек
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
Пардубице
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
12
L. Matejka
ЦФ
24
Jakub Rezek
ЦФ
3-2-3-2
29
Хеча
17
Ганцко
28
Виснер
3
Витик
5
Хойер
61
Сачек
9
Карабец
10
Пешек
7
Крейчи
10
Гложек
70
Чванчара
2-5
35
Маркович
7
Вацек
24
Солил
0
20
Каду
5
Чихак
14
25
9
Карабец
9
Докал
9
Докал
9
Карабец
61
Сачек
10
Соучек
10
Соучек
61
Сачек
70
Чванчара
17
Минчев
17
Минчев
70
Чванчара
10
Пешек
17
Гараслин
17
Гараслин
10
Пешек
20
Каду
14
14
20
Каду
9
9
9
9
0
12
12
0
14
24
24
14
Остались в запасе
Спарта
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
37
Ладислав Крейчи
ОП
11
Матей Ринеш
ЛВ
Главный тренер
Вацлав Котал
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
1
Флориан Ницэ
ВР
37
Ладислав Крейчи
ОП
11
Матей Ринеш
ЛВ
Остались в запасе
4
Jan Halasz
ЦЗ
28
Adam Lupac
ЦП
1
Иржи Летачек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Спарта - Пардубице
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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